Lakatoš slyšel rasistické urážky a šlo se do kabin. Provokoval, brání se sok

„Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo,“ byl rozčilený vítkovický kouč Jakub Petr v rozhovoru pro klubový web.

Vyhecovaný zápas skončil Lakatošovou trefou do prázdné branky na 4:2 v čase 59:03. Následně se strhla potyčka mezi hráči na ledě a z tribun se začalo ozývat skandování „cigáne, cigáne“.

„Proto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného,“ prezentoval jednoznačný názor trenér Petr a dodal, že s okamžitým rozhodnutím souhlasil celý tým.

Jeho protějšek na prostějovské střídačce Jiří Vykoukal viděl celý incident trochu jinak. Podle něj si za reakci tribun mohl vítkovický Lakatoš sám.

„Celý zápas tam jezdí, provokuje a otravuje hráče i fanoušky, kteří mu to takto vrátili,“ citoval Vykoukala Prostějovský deník. „To by si spíš měli oni interně vyřešit, protože takhle se hráč chovat nemá. A když už to dělá celý zápas, tak to měli vydržet a ten závěr dohrát. Myslím si, že je to spíš ostuda pro ně, než pro nás, že odešli do kabin,“ rýpnul si trenér prvoligových Jestřábů.

Co na to svaz? „Disciplinární komise shromažďuje k případu dostupné podklady. Na jejich základě bude rozhodnuto o dalším postupu,“ sdělil v sobotu na dotaz iDNES.cz mluvčí České hokeje Zdeněk Zikmund.

A k Vítkovicím ještě stačil dodat: „Chtěli jsme vyhrát a to extraligový soupeř těžce nese. To je normální.“

Není to poprvé, co český hokej zostudily rasistické nadávky. Během výluky NHL v sezoně 2012/13 působil v libereckém dresu černošský útočník Wayne Simmonds, na kterého v Chomutově hučeli fanoušci. Klub se tehdy za jejich chování omluvil, přesto mu hrozil trest až půl milionu korun. Nakonec Piráti vyvázli jen s třicetitisícovou pokutou.

Právě z Liberce přišel před nadcházející sezonou do Vítkovic útočník s romským původem Dominik Lakatoš.