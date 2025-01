Cikáne? Ať si každej říká, co chce, míní Lakatoš. Překvapil ho neuznaný gól

Mladá Boleslav se stala teprve čtvrtým týmem, který Olomouc zdolal na jejím ledě. A Bruslaři se tak dál drží na dostřel první čtyřce.

Když si ovšem po zápase jel Lakatoš převzít ocenění pro muže zápasu, hrstka olomouckých příznivců si na adresu 27letého forvarda primitivně zahulákala: „Cikáne, Cikáne!“

„Ať si každej říká, co chce, vždyť na to přece mají právo,“ mávnul útočník rukou. „Já jsem rád, že fanoušci chodí na hokej a fandí. Bez nich by to stejně nešlo. Asi to vypovídá o tom, že mě mají rádi.“

V letošní sezoně stihl Lakatoš ve 39 zápasech jedenáct gólů a patnáct asistencí. A zatímco v Boleslavi je nejproduktivnějším hráčem, ve Vítkovicích, odkud Lakatoš ve středních Čechách hostuje, počítají jednu porážku za druhou a ztrátu na předposlední místo.

„Samozřejmě, že mě pozice Vítkovic překvapuje. Se spoustou kluků jsem v kontaktu, máme dobré vztahy, nezaslouží si to. Je to těžké, přeji jim, ať se jim daří. Ať tu nelehkou situaci zvládnou, mají ještě spoustu času s tím něco udělat,“ myslí si Lakatoš.

Do porovnávání předchozího angažmá se ale příliš pouštět nechtěl: „Každou sezonu chcete hrát nejlépe, jak dovedete, chcete být platný pro tým. S Boleslaví jsme si vybojovali dobrou pozici, prezentujeme se tak už od začátku sezony, což nám, společně se skvělým gólmanem, přináší body.“

Těch má Boleslav 65, na umístění v top čtyřce, která zajišťuje postup přímo do čtvrtfinále play off, schází Středočechům čtyři body. „Myslím, že v hlavě to můžeme mít. Už jo. Řekl bych, že předvádíme slušné výkony, až na pár posledních zápasů, ve kterých jsme se trápili. Ale jo, proč ne. Pojďme se koukat na čtyřku, ale zůstaňme nohama na zemi,“ velel Lakatoš.

Mladoboleslavský asistent David Havíř ambice spíš tlumil. „Jsou různé možnosti, ale primární cíl je postup do play off. Jdeme zápas od zápasu, protože tabulka je našlapaná a jakmile vypadnete na tři utkání, budete úplně někde jinde.“

S Pyrochtou to trénujeme už od osmé třídy

Boleslavští si mohli z Olomouce odvést i o bod navíc, jenže rozhodčí po trenérské výzvě Olomouce odvolali branku Jánošíka, neboť Skalický podle názoru sudích zapříčinil to, že gólman Machovský nemohl zasáhnout.

„Interpretace rozhodčích byla taková, že náš hráč strčil do bránícího hráče Olomouce a ten vysunul brankáře domácích. Když se ale podíváte na video, tak první atak přišel od olomouckého hráče, náš byl ale bohužel silnější, což vedlo k tomu, že bek šel do svého brankáře. Ale interpretace rozhodčích je interpretace rozhodčích. Dnes když se něco stane, nikdo neví, jak to dopadne,“ kroutil hlavou Havíř.

„Verdikt nás překvapil, ale asi to tak pravidla určují. Bohužel, mohli jsme mít všechny tři body,“ navázal Lakatoš. Vítězství v prodloužení ale bere jako úspěch, vždyť Olomouc doma předčily pouze Pardubice (dvakrát), Litvínov a Plzeň.

„Přijeli jsme sem s určitým cílem, ale musíme si přiznat, že v první třetině jsme nehráli to, co jsme chtěli. Věděli jsme přesně, co bude Olomouc hrát, připravovali jsme se na to, ale stejně to zprvu nevypadalo dobře,“ podivoval se Lakatoš nad bilancí čtyř střel na bránu za prvních dvacet minut.

„Možná ale paradoxně nám to pomohlo, protože jsme se pak zlepšili a hlavně můj druhý gól bylo takové nahození z nouze. A možná tím, že si brankář domácích pořádně čtyřicet minut nesáhl na puk, nebyl úplně v takovém tempu,“ dodal s tím, že i u prvního gólu měl štěstí v podobě teče obránce.

„Jenomže právě tyhle detaily a maličkosti, jako góly z pozic, které nejsou stoprocentní, posouvají toho hráče a ve výsledku i celou organizaci, kde působí,“ ocenil Lakatoše i olomoucký Martin Weinhold, který se s útočníkem Boleslavi potkal v mládežnických výběrech reprezentace.

Tam hostující útočník narazil i na spoluhráče Filipa Pyrochtu, který asistoval u všech tří branek Boleslavi. „My to takhle trénujeme už od osmé třídy, máme secvičené, že mi to vždy nahraje a já dám se štěstím gól,“ smál se Lakatoš.