Hrachovina si přeje 60 kol extraligy: Bylo by to lepší pro hráče i diváky

Začněme od konce. Jak jste viděl zákrok z 57. minuty, který sudí zkoumali na videu a nakonec to gól nebyl, protože puk se za čáru celý nedostal?

Upřímně? V první chvíli jsem si myslel, že lapačka s pukem asi za čárou už byla. Ale těžko to posuzovat v té rychlosti. Možná jsem si ale raději říkal, že to gól byl. Naštěstí to tak nebylo, snad to rozhodčí z horních kamer viděli správně.

Bylo to neprůkazné.

V tu chvíli jsem si říkal, že je to super, ale jedeme dál. Přece jen do konce třetiny zbývalo ještě dost času, v hokeji je to rychlé a pořád máte spousty možností s tím něco dělat. Pak jsme to ubránili a ještě navrch přidal třetí gól.

Výhra nad Vary se vám hodnotí tedy dobře, že?

Jasně. Navíc jsme ji potřebovali, teď nás čeká dost zápasů venku, což není moc příjemné. Tato výhra je navíc výborná pro naše sebevědomí po našich dvou prohrách. Hlavě po tom výbuchu doma s Libercem a pak v Litvínově.

Byl jste vyhlášený hvězdou domácího týmu, utkání vám sedlo, cítil jste se v bráně dobře?

Jo, je to teď lepší a lepší. Sice jsme se točili s Honzou (druhý brankář Jan Strmeň), ale jak jdou zápasy rychle za sebou, tak se člověk do tempa zase dostane. Bylo to dobré, i když začátek byl s naší strany trošku horší. Ale pan rolbař mi dobře postavil bránu, protože mě v první třetině zachránily dvě tyče.

Už jste to nakousl. Trenéři vás a Strmeně v této sezoně v bráně více střídají. Byl jste zvyklý být v daleko větším zápřahu. Jak to vnímáte?

Každý by rád raději chytal, raději by hrál hokej, než na něj koukal. To samé platí i pro mě, protože jste nastavený na nějaký rytmus. Ale takto to máme dané a já s tím těžko něco udělám.

Váš kolega Jakub Kovář ze Sparty nedávno říkal, že se v extralize hraje málo zápasů. Souhlasíte s ním?

Určitě. Kdyby měla základní část dejme tomu šedesát kol, bylo by to lepší pro všechny. Nás i diváky. Velkou neplechu v tom dělají repre pauzy. Přes týden se nehraje a pak ti tam prásknou třináct zápasů za měsíc. Což pak nedává moc smysl.

Na druhou stranu, když jdou zápasy rychle za sebou, nemáte příliš času přemýšlet nad těmi nepovedenými. Už jste stačili vstřebat ten nepovedený domácí duel s Libercem, který jste prohráli 1:8?

Ano. Zaplaťpánbůh tento výbuch nepřišel třeba před tou repre přestávkou, kde by se pak dlouho nehrálo. Po Liberci jsme měli další zápas asi za dva dny, takže jsme to rychle spláchli a šli jsme dál.

Neměli jste trošku strach, že vaše černá můra bude pokračovat i v Litvínově? Během prvních pěti minut jste dostali tři góly.

Máte asi pravdu, že to trošku k tomu za začátku spělo. Naštěstí přišel time out, my jsme se zastavili, promluvili si a pak už jsme hráli dobře. Škoda nakonec byla, že jsme se nechali vyloučit v tom prodloužení. Ale zase jsme na druhou stranu ukázali charakter a to, jak se s tím náš tým dokáže vypořádat. V takové těžké situaci vás to posílí. A je asi i dobře, že takováto facka přišla teď a ne až v březnu. My jsme si zjistili jaké to je, on si to tedy v sezoně zjistí asi každý tým, a už víme, jak na to reagovat.