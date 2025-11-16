O disciplinární dohře pikantního západočeského derby informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Frodl se následně za své chování omluvil na sociální síti X.
„Zcela úmyslné jednání hráče, kterým jednoznačně získal pro svůj tým výhodu. Toto chování se neslučuje s podstatou a duchem fair play a lze jej označit za nesportovní,“ uvedla komise v odůvodnění Frodlova trestu.
Frodl v 59. minutě zápasu posunul branku v přerušené hře, čímž získal pro svůj tým výhodu v podobě delší prodlevy před zahájením hry po zakázaném uvolnění. Devětadvacetiletý hráč branku posunul při power play Plzně, která nakonec prohrála 2:4.
Devětadvacetiletý Frodl se po nedělním extraligovém utkání proti Kladnu za své chování omluvil. „V pátek jsem udělal hovadinu, zkrat, který bohužel nejde vzít zpět a nesmírně se za to stydím,“ kál se Frodl.
„Vůbec se to neslučuje s chováním fair play, který se snažím celou kariéru dodržovat. Plzni jsem se omluvil prostřednictvím hlavního trenéra, který omluvu přijal. Díky za pochopení,“ uvedl brankář.