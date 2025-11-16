Tipsport extraliga 2025/26

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za nesportovní chování, jehož se posunutím branky dopustil v závěru pátečního utkání 22. kola proti Plzni.
Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

O disciplinární dohře pikantního západočeského derby informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Frodl se následně za své chování omluvil na sociální síti X.

„Zcela úmyslné jednání hráče, kterým jednoznačně získal pro svůj tým výhodu. Toto chování se neslučuje s podstatou a duchem fair play a lze jej označit za nesportovní,“ uvedla komise v odůvodnění Frodlova trestu.

Frodl v 59. minutě zápasu posunul branku v přerušené hře, čímž získal pro svůj tým výhodu v podobě delší prodlevy před zahájením hry po zakázaném uvolnění. Devětadvacetiletý hráč branku posunul při power play Plzně, která nakonec prohrála 2:4.

Hromadná bitka v utkání mezi hokejisty Karlových Varů a Plzně.

Devětadvacetiletý Frodl se po nedělním extraligovém utkání proti Kladnu za své chování omluvil. „V pátek jsem udělal hovadinu, zkrat, který bohužel nejde vzít zpět a nesmírně se za to stydím,“ kál se Frodl.

„Vůbec se to neslučuje s chováním fair play, který se snažím celou kariéru dodržovat. Plzni jsem se omluvil prostřednictvím hlavního trenéra, který omluvu přijal. Díky za pochopení,“ uvedl brankář.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
3. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
