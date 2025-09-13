Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Ondřej Bičiště
  12:38
Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář Dominik Frodl jako jednička a tentokrát byl za hrdinu, vychytal nulu a Energii pomohl ovládnout podkrušnohorské derby 4:0.
„Lepší odpověď od nás asi přijít nemohla. Jak tříbodový výkon od týmu, tak asi i můj. Takže super,“ zářil 29letý gólman, jenž pochytal všech 24 litvínovských střel.

Fiasko v premiéře, pak euforie proti Litvínovu. Takový scénář zažil už podruhé. „Jsou to asi 4 roky zpátky, to jsem chytal ještě za Plzeň, první kolo prohra na Spartě 6:7, pak přijel Litvínov a měl jsem nulu. Takže historie se trošku opakuje, dělali jsme si z toho po zápase srandu,“ usmíval se ryšavý gólman.

Neúspěchem v premiéře proti Vítkovicím se rozhodit nenechal. „Mám už něco odchytáno, prostě blbé zápasy přijdou. Jsem rád, že jsme na to zareagovali já i tým, a získali jsme důležité tři bod na startu sezony.“

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Nejvíc práce měl Frodl v úvodních dvou třetinách, gól Jonese na 2:0 ve třetí části Vervu zlomil. „Paradoxně v poslední třetině, kdy měli mít tlak, tak jestli jsem tam měl tři zákroky? Zase to bylo těžké na hlavu, pořád jsem čekal, jestli neujedou. Ale my to všechno pokryli,“ děkoval svým spoluhráčům.

K nule mu výrazně dopomohli i zblokovanými střelami v době litvínovského náporu. „Hlavně v první třetině tam od nich byly velké zákroky, ale taky jsme si trochu vyčinili, že jsme si to dělali sami. Dvakrát třikrát jsme lehkovážností v našem pásmu ztratili puk, kluci to pak museli zachraňovat tím, že se vrhali do střel.

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Skvěle to pochytali, ale nemuselo to smrdět nějakým zraněním, kdybychom neudělali tyhle kiksy.“

Vzhledem k výsledku to ale byla jen drobná kaňka. „Tahle výhra nás určitě uklidní, zvlášť po té frašce, co jsme předvedli s Vítkovicemi. Naše síla se teprve ukáže, ale když jsme dokázali vyhrát derby na půdě našeho rivala, tak určitě nějakou máme,“ nepochybuje Frodl.

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 7:2 6
2. HC Sparta PrahaSparta 2 2 0 0 0 8:4 6
3. HC Kometa BrnoKometa 2 2 0 0 0 7:3 6
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 1 1 0 0 8:4 5
5. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 9:5 3
6. HC Oceláři TřinecTřinec 2 1 0 0 1 10:7 3
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 8:7 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 0 1 6:6 3
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 1 0 0 1 5:5 3
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 0 0 1 3:4 3
11. Rytíři KladnoKladno 2 0 0 1 1 1:3 1
12. HC Verva LitvínovLitvínov 2 0 0 0 2 2:8 0
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 0 0 0 2 4:11 0
14. HC OlomoucOlomouc 2 0 0 0 2 3:12 0
Zobrazit více
Sbalit

