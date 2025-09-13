„Lepší odpověď od nás asi přijít nemohla. Jak tříbodový výkon od týmu, tak asi i můj. Takže super,“ zářil 29letý gólman, jenž pochytal všech 24 litvínovských střel.
Fiasko v premiéře, pak euforie proti Litvínovu. Takový scénář zažil už podruhé. „Jsou to asi 4 roky zpátky, to jsem chytal ještě za Plzeň, první kolo prohra na Spartě 6:7, pak přijel Litvínov a měl jsem nulu. Takže historie se trošku opakuje, dělali jsme si z toho po zápase srandu,“ usmíval se ryšavý gólman.
Neúspěchem v premiéře proti Vítkovicím se rozhodit nenechal. „Mám už něco odchytáno, prostě blbé zápasy přijdou. Jsem rád, že jsme na to zareagovali já i tým, a získali jsme důležité tři bod na startu sezony.“
|
Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek
Nejvíc práce měl Frodl v úvodních dvou třetinách, gól Jonese na 2:0 ve třetí části Vervu zlomil. „Paradoxně v poslední třetině, kdy měli mít tlak, tak jestli jsem tam měl tři zákroky? Zase to bylo těžké na hlavu, pořád jsem čekal, jestli neujedou. Ale my to všechno pokryli,“ děkoval svým spoluhráčům.
K nule mu výrazně dopomohli i zblokovanými střelami v době litvínovského náporu. „Hlavně v první třetině tam od nich byly velké zákroky, ale taky jsme si trochu vyčinili, že jsme si to dělali sami. Dvakrát třikrát jsme lehkovážností v našem pásmu ztratili puk, kluci to pak museli zachraňovat tím, že se vrhali do střel.
|
Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno
Skvěle to pochytali, ale nemuselo to smrdět nějakým zraněním, kdybychom neudělali tyhle kiksy.“
Vzhledem k výsledku to ale byla jen drobná kaňka. „Tahle výhra nás určitě uklidní, zvlášť po té frašce, co jsme předvedli s Vítkovicemi. Naše síla se teprve ukáže, ale když jsme dokázali vyhrát derby na půdě našeho rivala, tak určitě nějakou máme,“ nepochybuje Frodl.