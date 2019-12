Střela Blaina? Jen jsem slyšel, jak puk svištěl okolo ucha, líčil Frodl

Ten druhý navíc Spartě zajistila ostrá bomba kanadského obránce Blaina pod horní tyč, na ní Frodl neměl nárok. „Puk po skrumáži vyplaval k modré, já vůbec nic neviděl a jen si kleknul. Slyšel jsem, jak mi puk prosvištěl okolo ucha,“ popisoval třiadvacetiletý Frodl.

Jen chvíli předtím jste v prodloužení ubránili oslabení tří proti čtyřem. Mrzí porážka o to víc?

Strašně. My je v oslabení nepustíme do pásma, Sparta tam měla jedinou střelu. A vzápětí z takové laciné prasárny inkasujeme. Třetí remíza v sezoně se Spartou a potřetí máme jen bod, zase jsme dostali o gól navíc a hrozně nás to mrzí.

Nicméně první dvě třetiny byla Sparta lepší, berete nakonec ten bod jako zisk?

Když opomenu to oslabení v prodloužení, tak ano. První dvě třetiny z naší strany nebyly dobré, hlavně ta úvodní. Bohužel, Sparta nás nepouštěla do šancí. Těch jsme si pár vytvořili až ve třetí části, i když nechci říkat, že to byly nějaké velké tutovky. Naštěstí jsme si k vyrovnání pomohli přesilovkou. Kantýs (Matyáš Kantner) má teď parádní formu a dobře to trefil.

Ve druhé třetině vás překonal Tomášek přesnou střelou na první tyč. Vyčítáte si to?

Gól na první tyč je vždycky gólmana. Ano, trefil to moc dobře, ale já to tam musím mít pokryté, aby tam žádné místo pro střelce nebylo.

Několikrát vám při skrumáži okolo vaší branky spadla helma. Byl to hodně tvrdý zápas?

Tady je malé hřiště. Sparta se snaží hrát hodně do brány, hází to tam z rohů. Je to tvrdé, ale nic neobvyklého. Určitě tam nebyly žádné zákeřnosti, takže úplně v pořádku.

Strašil vás ještě výsledek z prvního kola, kdy jste tady na Spartě prohráli v prodloužení 6:7?

Nějaký strašák to možná byl. Teď to nebyl zápas nahoru - dolů, oba týmy hrály daleko lépe dozadu a proto tolik gólů nepadlo. Bohužel, my zase dostali o jeden navíc...