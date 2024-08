Trochu jiné chytání. Frodl o rybaření, cyklistice i přípravě na sezonu

Aktuálně Dominik společně s týmem pečlivě trénuje na nadcházející sezonu a věří, že fanoušci kvalitního hokeje se mají na co těšit. „Připravuji také charitativní projekt, který bude zaměřený na gólmanské tréninky,“ svěřil se s plány sympatický osmadvacetiletý brankář.

Přípravy na nadcházející sezonu jsou už v plném proudu?

Ano, před několika dny jsme už začali s tréninky přímo na ledě. Těm předcházelo několik týdnů přípravy. Ta zahrnuje například posilování, a řadu nejrůznějších kondičních cvičení. Zároveň plníme individuální tréninkové plány. Na kondičních cvičeních si dávám vždy hodně záležet, snažil jsem se nabrat i svaly.

Pociťujete před sezonou stres, abyste se například při volnočasovém sportování nezranil?

Upřímně se snažím na to přehnaně nemyslet. Člověk se v podstatě může zranit i při procházce s rodinou, nebo doma při úklidu. To bych musel být někde zavřený a nedělat vůbec nic. Na druhou stranu se ale samozřejmě nevěnuji adrenalinovým sportům, nebo si nechodím před tréninky zakopat fotbal. Jsme profesionální sportovci a musíme mít na paměti, že sezona se blíží.

Profil Dominik Frodl narozen v roce 1996 v Praze

hokejový brankář

předešlé kluby: HC Slavia Praha, HC Dynamo Pardubice, HC Škoda Plzeň

od května 2023 brankářem HC Energie Karlovy, smlouvu podepsal do konce hokejové sezony 2025/2026

záliby: rybaření, cyklistika

je ženatý a má dvouletou dceru

Trénink není jen o fyzické aktivitě, ale určitě se soustředíte také na stravu?

Vše je vzájemně propojené. Kromě tréninků je nezbytná správná strava, regenerace a spánek. Právě spánek hraje velice důležitou roli, ale to se dá říct o každé z vyjmenovaných věcí. Jedno bez druhého nefunguje.

Máte jako brankář odlišné tréninky, než ostatní hráči?

V některých prvcích je to velice podobné, například co se týče posilovny, ale jako gólman mám trénink přizpůsobený a zaměřený na svou roli v mužstvu. Věnuji se například speciálnímu tréninku očí, který pomáhá výrazně zrychlit reflexy, zároveň trávím hodně času strečinkem. Videa ze svých tréninků někdy přidávám i na sociální sítě a fanoušci se mohou podívat, na co se zaměřuji.

Na sociálních sítích jste aktivní. Myslíte, že to ke sportovní kariéře patří?

Je to celosvětový trend, ale zároveň mě zveřejňování příspěvků baví. Nedělám to z donucení, mám k tomu vztah. Znamená to pro mě i určité budování jména a zároveň to vnímám jako poděkování fanouškům. Hokej děláme pro ně, bez jejich zájmu bychom se nemohli našemu milovanému sportu věnovat profesionálně, proto se s nimi rád podělím o zajímavosti z tréninků, či je nechávám lehce nakouknout do soukromí. Samozřejmě v rozumné míře. Je to i dobrý způsob, jak s fanoušky komunikovat.

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, hokejová extraliga. Dominik Frodl z Karlových Varů v komerční pauze cvičí postřeh se sněhem.

Na Instagramu jsem postřehl, že mezi vaše koníčky patří rybaření. Jak jste se k němu dostal?

Je to pro mě skvělá forma relaxace, která mě provází už od dětství. Máme chalupu na Sázavě, táta rybařil a částečně mě k tomu přivedl. Ještě aktivněji jsem začal rybařit, když jsem hrál za Plzeň. Také v okolí Karlových Varů si na ryby rád zajdu. Mám například oblíbené místo na Březové. Chytám stále i na Sázavě či na Orlíku, kde má chalupu rodina mé manželky. Moc rád sleduji také rybářské dokumenty v televizi. To jsou moje oblíbené pořady. Nepovažuji se ale za nějakého špičkového rybáře, musím říct, že v týmu se najdou mnohem lepší (smích).

V HC Energii je tedy rybářů více?

Pár se jich skutečně najde. Ve znalostech a rybářských úspěších mě hodně převyšují (úsměv). Vynikající rybář je například útočník Vít Jiskra. Ví o rybách skutečně vše, hodně ho to baví. Kdybych nás v rybaření přirovnal k autům, tak já budu takový Trabant a Vít spíše Audi (smích).

Máte s rybařením další plány? Třeba vysněné místo, kam na ryby vyrazit?

Je to pro mě skutečně spíše relaxace, vyčištění hlavy. Žádné velké plány nemám, například vyrazit na ryby do Norska nepatří mezi priority.

Brankář, který chytá ryby. To nabízí prostor pro vtipné poznámky. Setkal jste se s nějakou?

Občas je to opravdu cílem humoru. Vzpomínám si na historku z Plzně, kde jsem chodil chytat ryby poblíž zimního stadionu. Jednou se mi nedařilo pořádně nahodit, docela jsem se trápil. Kolem šel hokejový fanoušek, který mě poznal a prohodil: „Jestli takhle budeš chytat i zítra v brance, tak raději na zápas ani nepůjdu. “ (smích)

Karlovarský brankář Dominik Frodl.

Je možné, že vám po přečtení rozhovoru fanoušci začnou nosit na stadion háčky, pruty, a podobné rybářské dárky…

Někteří fanoušci jsou zvyklí mi po vyhraných zápasech na domácím ledě házet sladkosti. Jelikož si hlídám stravu a sám si čokolády a další pochoutky moc nekupuji, klidně mohou zůstat u těchto pozorností (úsměv).

Poznávají vás lidé na ulici? Nevadí vám jejich zájem?

Stává se mi to celkem často. Někteří mě přijdou i pozdravit, na jiných třeba vidím, že jsem jim povědomý a přemýšlejí, odkud mě znají. Zájem mi nevadí, ke sportu to patří. Navíc se chovají příjemně a slušně, žádný problém jsem zatím neměl. Chtěl bych poděkovat fanouškům HC Energie, protože mě velice dobře přijali, cítím jejich podporu, a motivuje mě to k co nejlepším výkonům.

Do Karlových Varů jste se přistěhoval v květnu 2023. Jak jste ve městě spokojený?

Město se mi moc líbí. Mimo jiné oceňuji, že je zde na dosah krásná příroda. Rád jezdím na kole a zvlášť Krušné hory patří mezi oblíbený cíl mých cyklistických toulek.

Hodně hokejistů hraje golf, vás zatím na greenu nepotkáme?

Golfu jsem zatím nepropadl, upřednostňuji právě cyklistiku. Letos jsem s přáteli navštívil i Tour de France. Byl to jeden z mých vysněných zážitků a jsem rád, že se mi ho podařilo splnit. Závody jsem sledoval patnáct let v televizi, bylo tedy úžasné atmosféru zažít přímo na místě.

VÁŠNIVÝ CYKLISTA. Brankář HC Energie Dominik Frodl má kromě rybaření rád také projížďky na kole. Letos se mu s přáteli splnil sen a navštívil závod Tour de France.

Máte ještě nějaké podobné vysněné zážitky?

Tour de France jsem navštívil, fotbalové Euro také, takže mi chybí ještě formule. Jsem jejich velkým fanouškem, zvlášť obdivuji jezdce Lewise Hamiltona. Jeho startovní číslo 44 se shoduje s číslem na mém brankářském dresu, a není to náhoda.

Vaše hokejová kariéra naopak začala náhodou...

Hokej mě zaujal už ve třech letech, protože ho hrál můj starší bratr. Byl jsem tedy od dětství na zimním stadionu. Rodiče vzpomínají, že ve třech letech jsem v obchodě s hokejovou výbavou hned sahal po brankářské lapačce. V brance jsem přibližně od šesti, či sedmi let.

Hokej hrajete už téměř pětadvacet let. V čem vidíte největší přínos sportu v dětském věku?

Podle mě je sport v dětství nesmírně důležitý. Děti se naučí disciplíně, dochvilnosti, slušnosti, kolegialitě, začlení se do kolektivu. Když budou mít štěstí na trenéra, může se pro ně stát takovým druhým tátou. Zásadní je, aby sport děti bavil, měly k němu vztah. Pak je šance, že u něj vydrží. Pokud se mu věnují spíše na nátlak rodičů, většinou to nikam nevede.

NA VYJÍŽĎCE. Dominik Frodl je také vášnivým cyklistou.

Máte nějakou radu pro děti, které začínají s hokejem?

Začínajícím hokejistům bych poradil, aby hráli poctivě, nepodváděli, nešvindlovali. Je to možná trochu trnitější cesta, ale ve finále se vyplácí.

Jak se těšíte na sezonu? S čím do ní nastoupíte?

Moc se těším, až se extraliga zase rozjede. Určitě bychom se v nadcházející sezoně chtěli probojovat do čtvrtfinále. Tým se z části obměnil, jsou mezi námi noví kluci. Zdá se mi, že tato sestava je ještě silnější, než byla minulá. Věřím, že to na ledě půjde znát a přineseme fanouškům HC Energie krásné hokejové zážitky korunované úspěšným umístněním. Jsou tu skvělí fanoušci, srdcaři, a budeme se snažit dodat co nejlepší výsledky a atraktivní hokej.

Máte v nejbližší době ještě nějaké další plány? Co vás čeká?

Aktuálně připravuji charitativní projekt, který bude zaměřený na gólmanské tréninky. Zatím nemůžu prozradit více, ale během září bych chtěl bližší informace zveřejnit například na mém Instagramu. Na tento projekt už se také moc těším.