ONLINE: Plzeň čelí Třinci, Sparta se snaží dohnat ztrátu na elitní čtyřku proti Hradci

17:15
Úterní podvečer nabízí extraligové zápasy tabulkových sousedů. V předehrávce 44. kola hraje třetí Třinec s druhou Plzní, v dohrávce 37. kola pak čelí sedmí hokejisté Sparty šestému Hradci. Obě utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Třinecký Martin Růžička (vlevo) se snaží vyhnout Ondřeji Pšeničkovi z Plzně. | foto: ČTK

Plzeň i Třinec poslední dva zápasy shodně prohrály a získaly v nich jen bod. V úterý mohou v rolích nejbližších pronásledovatelů ukrojit z devítibodového manka na vedoucí Pardubice a ještě zdramatizovat boj o Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Škoda by ráda také prolomila prokletí posledních zápasů s Oceláři. Už čtyřikrát za sebou jim podlehla shodně 1:2 v prodloužení, či po nájezdech.

Sparta v neděli i přes tříbrankové manko otočila duel v Karlových Varech díky lépe zvládnutým nájezdům. Doma se jí ale poslední dobou příliš nedaří, v O2 areně vyhrála jediné z minulých čtyř utkání.

S Hradcem Králové se sparťané utkali v sezoně dvakrát. Po domácí porážce 0:2 přivezli v listopadu všechny tři body z východu Čech po výsledku 4:1.

„Potřebujeme sbírat body, protože naším cílem je samozřejmě dostat se do první čtyřky. Necháme tam všechno, abychom to zvládli. Zbývá nám pět zápasů do olympijské přestávky a budeme se snažit vyhrát co nejvíce z nich,“ prohlásil útočník Michal Řepík, jehož tým má na čtvrtý Liberec aktuálně šestibodovou ztrátu a zápas k dobru.

43. kolo

44. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

20. ledna 2026  17:15

Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.

Hokejisté Rangers zase spadli na dno. Po psychické stránce i v tabulce. Klubu z New Yorku se nedaří, play off se mu vzdaluje. Tak co s tím? „Do přestavby nepůjdeme, ale přeskládáme tým kolem...

20. ledna 2026  16:05

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z...

Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo...

20. ledna 2026  14:50

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s...

20. ledna 2026  10:16

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné...

20. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  9:08

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

