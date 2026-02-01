Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Sparta dohrává zmeškané zápasy před OH, doma vede nad Budějovicemi

Autor:
Sledujeme online   14:45aktualizováno  15:15
Hokejová extraliga má v nedělním programu nezvykle pouze jediné utkání. V rámci dohrávky 40. kolo se potkává Sparta s Českými Budějovicemi. Duel můžete sledovat od 15 hodin v podrobné online reportáži.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu. | foto: ČTK

Sparťané mají před olympijskou přestávkou možnost dotáhnout své nejbližší konkurenty v tabulce.

Stále se snaží o elitní čtyřku, byť na ni z aktuálně sedmé pozice ztrácí sedm bodů. Mají však tři zápasy k dobru, dva z nich odehrají ještě před reprezentační pauzou.

ONLINE: Sparta – České Budějovice

Sledujte dohrávku 40. extraligového kola od 15 hodin podrobně.

Ten první doma v neděli od 15 hodin proti Budějovicím, druhý jen o den později na ledě Plzně, která právě drží poslední postupové místo rovnou do čtvrtfinále.

Desátý Motor zaostává za Pražany o osm bodů a potřebuje utnout sérii pěti porážek, která je pro Jihočechy nejdelší sérií neúspěchů v sezoně. Získali během ní pouhé dva body, jeden z nich v pátek při porážce 3:4 v prodloužení na ledě Brna.

Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold

To Spartě naopak poslední zápasy vyšly, v rámci akce, při níž vzdávala hold, vyhrála oba duely po poměrně přesvědčivých výkonech. Nejprve si poradila 6:3 s Olomoucí, poté zdolala 4:1 Mladou Boleslav.

Tipsport extraliga 2025/26
1. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Sparta : Č. Budějovice 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
5:47 M. Pysyk (D. Shore, M. Řepík)
Góly:
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - F. Novák, M. Špaček, P. Kousal - A. Raška, K. Hrabík, M. Dzierkals - T. Hyka, O. Najman, K. Vesalainen - M. Vitouch
Sestavy:
M. Klouček - O. Vála, T. Cibulka - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha, Š. Kubíček - O. Kachyňa - M. Beránek, Š. Hoch, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - J. Ordoš, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna, P. Novák, M. Kašlík - M. Humeník

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 46 16 5 5 20 123:131 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

ONLINE: Sparta dohrává zmeškané zápasy před OH, doma vede nad Budějovicemi

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu.

Hokejová extraliga má v nedělním programu nezvykle pouze jediné utkání. V rámci dohrávky 40. kolo se potkává Sparta s Českými Budějovicemi. Duel můžete sledovat od 15 hodin v podrobné online...

1. února 2026  14:45,  aktualizováno  15:15

Povrly nejsou Praha! Led jako šmirglpapír, retro Duda po gólech klikoval

Chomutovští hokejisté slaví výhru v utkání Winter Classic proti Litoměřicím.

Na teploměru -1 stupeň Celsia, na sedačkách fanoušci s horkým svařákem, na ledě brankáři s kulichy na helmě. Český hokej se po dlouhé době oddal zápasu pod otevřeným nebem, bezmála čtrnáct stovek...

1. února 2026

Na co neměl Duda koule a kdo byl v pohodě? Bývalý rozhodčí Husička vypráví

Premium
Bývalý rozhodčí Radek Husička

Jako rozhodčí odřídil v kariéře přes dva tisíce zápasů. Teď už Radek Husička bere píšťalku do úst jen výjimečně, když píská exhibice. V hokeji je ale pořád aktivní, pracuje jako delegát nebo...

1. února 2026

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

1. února 2026  9:10

Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Cole Caufield gratuluje Jakubu Dobešovi k vychytané výhře nad Buffalem.

Sobotní program hokejové NHL byl bohatý na představení českých brankářů. Nejprve byl Daniel Vladař u prohry Philadelphie 3:2 po prodloužení s Los Angeles. Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu,...

31. ledna 2026  21:29,  aktualizováno  1. 2. 7:25

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  1. 2. 1:18

Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

Chomutovští hokejisté se radují z gólu v utkání Winter Classic proti...

Prvoligové utkání pod širým nebem vyhráli hokejisté Chomutova, kteří porazili Litoměřice 4:2. Jediná branka rozhodla derby ve Zlíně, kde Vsetín zvítězil 1:0 i díky 23 úspěšným zákrokům brankáře...

31. ledna 2026  21:24

Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold

Ceremoniál Sparta vzdává hold.

Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů....

31. ledna 2026  13:20

Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí

Chicagský Wyatt Kaiser se snaží dostat puk z dosahu Charlieho Coylea z...

Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Ofenzivu hostů vedl Charlie Coyle, který zapsal hattrick a asistenci. Na straně domácích si připsal Connor...

31. ledna 2026  6:17,  aktualizováno  9:08

Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranskému

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...

Když měl brněnský trenér Jiří Horáček zhodnotit jako bývalý bek souhru svých svěřenců Filipa Krále a Libora Zábranského po buly ve třetí třetině, kterou druhý jmenovaný poslal nekompromisně pod víko,...

31. ledna 2026  6:45

Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Hokejový útočník Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla zřejmě vynechá nedělní zápas Bruins pod širým nebem v Tampě, o start na blížících se olympijských hrách by ale neměl přijít. Po tréninku...

30. ledna 2026  22:59

Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice

Vítězná radost hokejistů Komety Brno.

Páteční hokejová extraliga měla v programu dva zápasy. Karlovy Vary si zopakovaly den starý souboj s Libercem a utkání skončilo úplně stejným výsledkem – domácí uspěli 3:2 v nájezdech. Kometa Brno...

30. ledna 2026  21:34,  aktualizováno  22:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.