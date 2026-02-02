Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Poslední zápas extraligy před olympiádou, Plzeň srovnává se Spartou

17:15aktualizováno  17:57
Olympijské hry se nezadržitelně blíží, hokejová extraliga se tak zanedlouho zastaví. Než se tak stane, má v pondělí na programu poslední zápas. Plzeň hostí na domácím ledě Spartu, pro oba dva celky jde o velice důležité utkání. Sledovat ho můžete od 17.30 v podrobné reportáži online.
Plzeňský Mikko Petman stíní před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem. | foto: ČTK

Oba týmy se utkávají v rámci dohrávky 36. kola, během něhož hrála Sparta mezinárodní Spengler Cup.

Zároveň Pražané nastupují už ke druhému utkání ve dvou dnech, v neděli doma přetlačili České Budějovice těsně 4:3, dva góly však inkasovali v samotném závěru.

ONLINE: Plzeň – Sparta

Sledujte poslední extraligový zápas před OH od 17.30 podrobně

V poslední době má klub z hlavního města formu, vyhrál tři zápasy v řadě a nahání soupeře v boji o přímý postup do čtvrtfinále.

Aktuálně je až sedmý, pokud však na západě Čech vyhraje, dotáhne se na trio Plzeň (4.), Třinec (5.) a Hradec (6.) na rozdíl jediného bodu.

V Plzni se Spartě dlouhodobě daří, uspěla tam už pětkrát v řadě, aniž by soupeři přenechala bod. Teď ovšem trochu netradičně drží lepší pozici v tabulce domácí.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 45 20 5 4 16 142:117 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Hokej kritizovanou novinku neodloží. Ščerban nevyslyšel výzvu vlastních řad

Václav Nedorost smutní po prohře Česka s Finskem na Hlinka Gretzky Cupu.

Nadále platí, že diskutovaná nová mládežnická kategorie do 16 let vznikne. Výkonný výbor hokejového svazu minulý týden sice hlasoval o jejím odložení v poměru 5 ku 4, k němu ale zatím nedojde,...

2. února 2026  15:23

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Premium
Finský obránce Kimmo Timonen (vlevo) se se švédským útočníkem Matsem Sundinem...

S oběma bych tak rád sedl ke kafi a každému klidně hodinu kladl otázky. Jsou to hokejoví velikáni, v mých očích legendy, s kterými jsem strávil celé dny na židli u počítače, když jsem za ně „pařil“...

2. února 2026

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

2. února 2026  11:17

Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální

Brněnský trenér Jiří Horáček během utkání s Libercem.

Nic dramaticky neměnit, jen kabinu v Brně rozveselit. Jiří Horáček má v roli hlavního kouče Komety za sebou deset zápasů s mírně kladnou bilancí.

2. února 2026  10:58

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

2. února 2026  10:06

Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála

David Pastrňák po neproměněném nájezdu.

Hokejisté Bostonu i díky asistenci Davida Pastrňáka v utkání NHL pod širým nebem na Raymond James Stadium před 64 tisíci diváky drželi trhák 1:5, domácí Tampa Bay však dokázala výsledek otočit na 6:5...

2. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:57

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26

Sparta hazardovala, kouč připomínal West Ham: Asi si neřekli, že dostanou tři banány

Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje gól.

Zápas si jistě přáli dokončit s větším klidem. Ostatně vše k tomu směřovalo, když po čtyřiceti minutách sparťanští hokejisté vedli nad Českými Budějovicemi o tři branky. V extraligové dohrávce 40....

1. února 2026  19:15

Shore opět řídil výhru Sparty, Budějovice i přes závěrečný tlak padly pošesté v řadě

Devin Shore po druhém gólu Českým Budějovicím.

Sparta zvládla svůj předposlední zápas před olympijskou pauzou. V nedělní dohrávce 40. kola hokejové extraligy zdolala na domácím ledě České Budějovice 4:3. Hlavním strůjcem výhry byl ve formě...

1. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:47

Povrly nejsou Praha! Led jako šmirglpapír, retro Duda po gólech klikoval

Chomutovští hokejisté slaví výhru v utkání Winter Classic proti Litoměřicím.

Na teploměru -1 stupeň Celsia, na sedačkách fanoušci s horkým svařákem, na ledě brankáři s kulichy na helmě. Český hokej se po dlouhé době oddal zápasu pod otevřeným nebem, bezmála čtrnáct stovek...

1. února 2026

