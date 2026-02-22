Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vrací se hokejová extraliga, Boleslav v dohrávce hostí Spartu

Autor: ,
Sledujeme online   17:20
V poslední den olympijských her se vrací také hokejová extraliga. Na programu je dohrávka 34. kola, ve které Mladá Boleslav hostí pražskou Spartu. Utkání startuje v 17.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparťanští hráči slaví trefu proti Plzni. | foto: ČTK

V prvním duelu po olympijské přestávce jsou ve hře body, které mohou být pro oba týmy zásadní. Bruslaři jsou těsně za postupovou dvanáctkou, Pražané stále cílí na umístění v první čtyřce, které znamená přímou účast ve čtvrtfinále.

Mladoboleslavští jsou aktuálně třináctí. Již bez hrozby baráže, která čeká beznadějně poslední Litvínov, ale s dvoubodovým mankem na Kladno, jemuž patří poslední postupová pozice do předkola play off.

ONLINE: Mladá Boleslav – Sparta

Dohrávku 34. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

Pražané mají na čtvrtý Liberec i třetí Plzeň sedmibodovou ztrátu a jeden zápas k dobru. Porážka by naděje na přímý postup do čtvrtfinále snížila na minimum.

Sparta hraje proti oblíbenému soupeři, středočeský celek porazila pětkrát v řadě. Boleslavi se však před pauzou doma dařilo, před vlastními fanoušky uspěla v pěti případech za sebou.

Tipsport extraliga 2025/26
22. 2. 2026 17:30
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
D. Furch - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Lintuniemi , F. Pavlík - M. Skärberg, P. Gewiese - A. Vlasák - P. Skalický, D. Gríger, R. Koblížek - J. Buchtele, C. Berglund, D. Lakatoš - O. Procházka, J. Závora, A. Rekonen - J. Lichtag, V. Hradec, V. Malínek - F. Suchý
Sestavy:
J. Kořenář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - M. Seppälä, J. Sirota - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - R. Horák, M. Špaček, K. Vesalainen - M. Dzierkals, K. Hrabík, M. Řepík - M. Vitouch, O. Najman, O. Hrabík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

46. kolo

Kompletní los

48. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Finsko má bronz

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

ONLINE: Vrací se hokejová extraliga, Boleslav v dohrávce hostí Spartu

Sledujeme online
Sparťanští hráči slaví trefu proti Plzni.

V poslední den olympijských her se vrací také hokejová extraliga. Na programu je dohrávka 34. kola, ve které Mladá Boleslav hostí pražskou Spartu. Utkání startuje v 17.30 a sledovat jej můžete...

22. února 2026  17:20

S tátou utekl před komunisty a zahrál si s Jágrem. Il Cigno je v Bolzanu legendou

Premium
Martin Pavlů (vlevo) s Jaromírem Jágrem v dresu Bolzana v roce 1994. Slavili...

V Bolzanu mu přezdívali Il Cigno. Italsky labuť. „Říkali o mně, že jsem bruslil tak elegantně, jako bych po ledě létal. Ale můj táta byl ještě elegantnější. Opravdová labuť!“ rozesměje se Martin...

22. února 2026

Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?

Americký brankář Connor Hellebuyck si hledá letící puk v utkání s Kanadou.

Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největší zápas v kariéře. Nedělní...

22. února 2026  8:30

Kolín vede první hokejovou ligu o dva body, Jihlava deklasovala Porubu

Andrej Adamec z Kolína (vlevo) a jihlavský Tomáš Rachůnek

Kolínští hokejisté porazili v 50. kole první ligy doma Pardubice B 4:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Slavií na rozdíl dvou bodů. Pražané vyhráli 3:2 v prodloužení na ledě dvanáctého...

21. února 2026  21:20

Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u...

21. února 2026  10:45

OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible

Jaromír Jágr a Karel Rachůnek se zlatými medailemi z MS 2010

Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z...

21. února 2026  7:45

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  21. 2.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Finsko má bronz

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

21. února 2026

Smolaře Chytila čeká pauza, v obličeji má zlomeninu. Lékaři zvažují operaci

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru má po zásahu puku do obličeje zlomeninu a čeká ho další pauza. Lékaři zvažují, zda bude potřebovat operaci. Další z řady zranění utrpěl šestadvacetiletý...

20. února 2026  23:51

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

20. února 2026  22:57

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zesnul František Mašlaň. S Kometou získal jedenáct československých titulů

František Mašlaň na archivním snímku

Brněnskou hokejovou obec zasáhla smutná zpráva. Den po svých 93. narozeninách v pátek zemřel legendární obránce Komety František Mašlaň. Olympijský reprezentant z roku 1960 s brněnským klubem vyhrál...

20. února 2026  20:41

Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři

Trenér Přerova Michal Mikeska.

Hokejový Přerov se uchýlil k nečekanému tahu. Tři kola před koncem základní části Maxa ligy vedení odvolalo trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Michala Mikesku. Devětačtyřicetiletý bývalý...

20. února 2026  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.