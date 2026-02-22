ONLINE: Vrací se hokejová extraliga, Boleslav v dohrávce hostí Spartu

V prvním duelu po olympijské přestávce jsou ve hře body, které mohou být pro oba týmy zásadní. Bruslaři jsou těsně za postupovou dvanáctkou, Pražané stále cílí na umístění v první čtyřce, které znamená přímou účast ve čtvrtfinále.
Mladoboleslavští jsou aktuálně třináctí. Již bez hrozby baráže, která čeká beznadějně poslední Litvínov, ale s dvoubodovým mankem na Kladno, jemuž patří poslední postupová pozice do předkola play off.
ONLINE: Mladá Boleslav – Sparta
Dohrávku 34. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
Pražané mají na čtvrtý Liberec i třetí Plzeň sedmibodovou ztrátu a jeden zápas k dobru. Porážka by naděje na přímý postup do čtvrtfinále snížila na minimum.
Sparta hraje proti oblíbenému soupeři, středočeský celek porazila pětkrát v řadě. Boleslavi se však před pauzou doma dařilo, před vlastními fanoušky uspěla v pěti případech za sebou.
D. Furch - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Lintuniemi , F. Pavlík - M. Skärberg, P. Gewiese - A. Vlasák - P. Skalický, D. Gríger, R. Koblížek - J. Buchtele, C. Berglund, D. Lakatoš - O. Procházka, J. Závora, A. Rekonen - J. Lichtag, V. Hradec, V. Malínek - F. Suchý
J. Kořenář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - M. Seppälä, J. Sirota - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - R. Horák, M. Špaček, K. Vesalainen - M. Dzierkals, K. Hrabík, M. Řepík - M. Vitouch, O. Najman, O. Hrabík
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž