Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Dohrávka extraligy, Plzeň v duelu tabulkových sousedů hostí Vítkovice

Autor: ,
Sledujeme online   17:20
Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završuje 26. extraligové kolo. V tabulce dělí oba soupeře jediný bod, o který jsou Ostravané před Západočechy. Ti však odehráli o zápas méně a v domácím prostředí se jim v posledních vzájemných duelech dařilo. Dokážou na tyto výkony navázat? Utkání můžete od 17.30 sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Plzeňský Jan Schleiss se tlačí do vítkovické brány. | foto: ČTK

Plzeňští si ve čtvrtek s chutí zastříleli proti poslednímu Litvínovu (7:2), ale v neděli se na ledě Mladé Boleslavi prosadili jen jednou a po výsledku 1:2 další body nepřidali. Naprázdno vyšli potřetí za poslední čtyři starty.

Západočeši mají v kolonce inkasovaných branek stále nejnižší číslo v celé soutěži (49), v konfrontaci s Bruslaři však mužstvo tlačila bota jinde.

ONLINE: Plzeň – Vítkovice

Dohrávku 26. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

„Jsme žalostní v koncovce. Bohužel to pro nás není nic nového, ale kdybychom věděli, co s tím, tak to uděláme. Nejsme prostě schopní využít šance, které jsme si vytvořili,“ ví asistent trenéra Jiří Veber.

Bilance Vítkovic za poslední čtyři utkání je přesně opačná - tři výhry s plným bodovým ziskem a jedna porážka. Také tým Ridery byl v akci ve čtvrtek a v neděli a obstál ve velké výzvě, když svěřenci kouče Václava Varadi přetlačili shodným výsledkem 3:2 jak Třinec, tak následně i Pardubice.

Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy

„Bylo to strašně ubojované. Nebylo to tak, že bychom měli nějakou herní převahu. Ale i takové body se počítají a bereme to všemi deseti. Ještě proti tak silnému mančaftu, jakým jsou Pardubice, o to více si toho ceníme,“ pochvaluje si polský útočník Krzysztof Macias.

Oba týmy se potkají poprvé v sezoně. Bilance posledních vzájemných klání na západě Čech hovoří jasně ve prospěch Indiánů, kteří zdolali Ostravany před svými diváky čtyřikrát po sobě, z toho dvakrát dokonce s čistým kontem při výsledcích 1:0 a 2:0. Vítkovičtí dali během této neúspěšné série celkem jen dva góly.

Tipsport extraliga 2025/26
26. 11. 2025 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Vítkovice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
N. Malík - S. Percy, I. Merežko - J. Jeřábek, V. Lajunen - D. Malák, P. Zámorský - R. Šalda, D. Kvasnička - A. Měchura, C. Lalancette, A. Holešinský - I. Sedláček, V. Petman, M. Petman - J. Schleiss, D. Simon, L. Strnad - M. Teplý, J. Lev, O. Pšenička
Sestavy:
L. Klimeš - P. Demel, J. Zbořil - J. Leahy, V. Port - Y. Auvitu, R. Freibergs - P. Brůna - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Kalus, M. Hrivík, P. Zdráhal - K. Macias, M. Hanzl, J. Hladonik - F. Řehák, J. Šír, P. Hauser - V. Lednický

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

26. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
6. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

ONLINE: Dohrávka extraligy, Plzeň v duelu tabulkových sousedů hostí Vítkovice

Sledujeme online
Plzeňský Jan Schleiss se tlačí do vítkovické brány.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završuje 26. extraligové kolo. V tabulce dělí oba soupeře jediný bod, o který jsou Ostravané před Západočechy. Ti však odehráli o zápas méně a v domácím...

26. listopadu 2025  17:20

Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Nikde jinde v NHL víc Čechů nenajdete. Trumf, který dlouho držel Boston a díky němuž nalákal spoustu českých hokejových fandů, nyní přepustil kanadskému Vancouveru. Ale zůstane mu na dlouho? Vedení...

26. listopadu 2025  15:22

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...

26. listopadu 2025  14:03

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Premium
Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi...

26. listopadu 2025

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

Neomluvitelné, panika. Bohaté Toronto se v NHL souží. Kouzla to nevyřeší, ví manažer

William Nylander odjíždí v bolestech na střídačku Toronta.

Jako by se v extralize na dně tabulky povalovaly Pardubice nebo Sparta. Těžko pochopitelná je teď i situace hokejistů Toronta v NHL. Maple Leafs se před sezonou viděli mezi aspiranty na pohár, místo...

26. listopadu 2025  8:40

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Hokejisté Dallas Stars oslavují gól.

V úterý hokejová NHL nabídla jediný duel, ve kterém finalisté posledních dvou Stanley Cupů z Edmontonu na domácím ledě nečekaně propadli 3:8 s Dallasem. V dresu vítězů se dvěma přihrávkami blýskl...

26. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  8:02

Máš tady svoji školku? škádlili Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště, chaos… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká...

25. listopadu 2025  16:51,  aktualizováno  26. 11.

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

Klíčový moment - brněnský Zbořil sice dopravil kotouč za záda olomouckého...

Přes třicet střel na branku nestačilo Kometě ke zdolání hokejistů Olomouce. Oslavu 72 let od založení klubu zkazil Brnu hlavně vynikající výkon hostujícího brankáře a novopečeného tatínka Matěje...

25. listopadu 2025  22:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bitka byla domluvená z rozbruslení, líčil Lauko. A Červenka? Lepší je jen Marchand

Sparťan Raška (v bílém) se pustil do bitky s pardubickým Laukem.

Oba dva po zápase dělali rozhovor jen pár metrů od sebe pro různé skupinky novinářů. „Ty hovado, mám večeři zadarmo!“ volal sparťanský útočník Adam Raška na toho pardubického Jakuba Lauka. Narážel na...

25. listopadu 2025  22:02

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.