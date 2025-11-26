ONLINE: Dohrávka extraligy, Plzeň v duelu tabulkových sousedů hostí Vítkovice

Plzeňští si ve čtvrtek s chutí zastříleli proti poslednímu Litvínovu (7:2), ale v neděli se na ledě Mladé Boleslavi prosadili jen jednou a po výsledku 1:2 další body nepřidali. Naprázdno vyšli potřetí za poslední čtyři starty.
Západočeši mají v kolonce inkasovaných branek stále nejnižší číslo v celé soutěži (49), v konfrontaci s Bruslaři však mužstvo tlačila bota jinde.
„Jsme žalostní v koncovce. Bohužel to pro nás není nic nového, ale kdybychom věděli, co s tím, tak to uděláme. Nejsme prostě schopní využít šance, které jsme si vytvořili,“ ví asistent trenéra Jiří Veber.
Bilance Vítkovic za poslední čtyři utkání je přesně opačná - tři výhry s plným bodovým ziskem a jedna porážka. Také tým Ridery byl v akci ve čtvrtek a v neděli a obstál ve velké výzvě, když svěřenci kouče Václava Varadi přetlačili shodným výsledkem 3:2 jak Třinec, tak následně i Pardubice.
Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy
„Bylo to strašně ubojované. Nebylo to tak, že bychom měli nějakou herní převahu. Ale i takové body se počítají a bereme to všemi deseti. Ještě proti tak silnému mančaftu, jakým jsou Pardubice, o to více si toho ceníme,“ pochvaluje si polský útočník Krzysztof Macias.
Oba týmy se potkají poprvé v sezoně. Bilance posledních vzájemných klání na západě Čech hovoří jasně ve prospěch Indiánů, kteří zdolali Ostravany před svými diváky čtyřikrát po sobě, z toho dvakrát dokonce s čistým kontem při výsledcích 1:0 a 2:0. Vítkovičtí dali během této neúspěšné série celkem jen dva góly.
N. Malík - S. Percy, I. Merežko - J. Jeřábek, V. Lajunen - D. Malák, P. Zámorský - R. Šalda, D. Kvasnička - A. Měchura, C. Lalancette, A. Holešinský - I. Sedláček, V. Petman, M. Petman - J. Schleiss, D. Simon, L. Strnad - M. Teplý, J. Lev, O. Pšenička
