ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav 0:0. Domácí můžou jít do čela tabulky

Plzni aktuálně patří čtvrté místo, díky vyrovnané tabulce se však v případě tříbodového vítězství může vyšvihnout až do extraligového čela, které aktuálně okupují České Budějovice.
„Síla kádru je tady velká. Sice máme pár zraněných, ale to tým spíš semklo. Snažíme se hrát jednoduchý hokej a plnit systém, který po nás chtějí trenéři. Zatím se nám to daří a přináší to výsledky. Nemůžeme ale koukat na to, že jsme nahoře, protože to se může rychle otočit,“ hlásí útočník Lukáš Strnad.
ONLINE: Plzeň – Mladá Boleslav
Sledujte od 17.30 extraligovou dohrávku v podrobné reportáži
Škodovácké derby se mělo původně hrát už v neděli, Středočechům se ale nakupili hráči na marodce a požádali tak o odklad, čemuž Plzeň vyhověla.
„O víkendu měl celý tým volno, od pondělí pak začali zdraví hráči znovu trénovat. V tuto chvíli bychom kromě zraněných hráčů, kteří jsou mimo dlouhodobě, měli být pravděpodobně kompletní,“ komentovala pro ČTK Jitka Čechová, která má v klubu na starost komunikaci s médii.
Boleslav je v tabulce dvanáctá, dva body před Kladnem. Z posledních šesti utkání zvítězila jen jednou v Liberci, výhra by tak klubu náramně prospěla.