Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav 0:0. Domácí můžou jít do čela tabulky

Autor:
Sledujeme online   17:15aktualizováno  17:32
Středeční večer netradičně nabízí zápas hokejové extraligy, hraje se dohrávka 12. kola. Plzeň hostí na svém ledě Mladou Boleslav, utkání startuje v 17.30. Sledujte ho prostřednictvím podrobné reportáže online.

Plzeňský střelec Strnad (vpravo) se raduje se spoluhráči. | foto: ČTK

Plzni aktuálně patří čtvrté místo, díky vyrovnané tabulce se však v případě tříbodového vítězství může vyšvihnout až do extraligového čela, které aktuálně okupují České Budějovice.

„Síla kádru je tady velká. Sice máme pár zraněných, ale to tým spíš semklo. Snažíme se hrát jednoduchý hokej a plnit systém, který po nás chtějí trenéři. Zatím se nám to daří a přináší to výsledky. Nemůžeme ale koukat na to, že jsme nahoře, protože to se může rychle otočit,“ hlásí útočník Lukáš Strnad.

ONLINE: Plzeň – Mladá Boleslav

Sledujte od 17.30 extraligovou dohrávku v podrobné reportáži

Škodovácké derby se mělo původně hrát už v neděli, Středočechům se ale nakupili hráči na marodce a požádali tak o odklad, čemuž Plzeň vyhověla.

„O víkendu měl celý tým volno, od pondělí pak začali zdraví hráči znovu trénovat. V tuto chvíli bychom kromě zraněných hráčů, kteří jsou mimo dlouhodobě, měli být pravděpodobně kompletní,“ komentovala pro ČTK Jitka Čechová, která má v klubu na starost komunikaci s médii.

Boleslav je v tabulce dvanáctá, dva body před Kladnem. Z posledních šesti utkání zvítězila jen jednou v Liberci, výhra by tak klubu náramně prospěla.

Vstoupit do diskuse

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav 0:0. Domácí můžou jít do čela tabulky

Sledujeme online

Středeční večer netradičně nabízí zápas hokejové extraligy, hraje se dohrávka 12. kola. Plzeň hostí na svém ledě Mladou Boleslav, utkání startuje v 17.30. Sledujte ho prostřednictvím podrobné...

8. října 2025  17:15,  aktualizováno  17:32

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

8. října 2025  17:15

Skvělý Nečas dal dva góly a trenér hlásil: Dřív se podřizoval, ale vidím v něm střelce

Přesně o takovém vstupu do sezony mohl celé léto snít. Povedený týmový i individuální výkon, dva body do tabulky, dva vstřelené góly. „První zápasy jsou vždycky těžké, ale od druhé třetiny už jsme...

8. října 2025  12:16

Útočník Tomášek je zpět na soupisce Edmontonu, může debutovat v NHL

Útočník David Tomášek se zařadil zpět do kádru hokejistů Edmontonu a může v noci na čtvrtek středoevropského času v domácím utkání proti Calgary debutovat v NHL. Devětadvacetiletý mistr světa z...

8. října 2025  11:09

Nejlepší tým v Evropě. Rostl tu i Matthews, superstar NHL. Jak Curych posouvá talenty

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jsou pravými šampiony poslední sezony. Ovládli domácí soutěž i Ligu mistrů. V Curychu ale hokejově vynikají stabilně. Slovem organizace, které se užívá v zámoří, lze s klidem netradičně označit také...

8. října 2025

Mrzí mě, jak jsme hráli, smutnil Hrubec. Po letech šel proti Čechům, přiznal i nervozitu

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když naposledy čelil českému týmu, psal se duben 2019. Gólman Šimon Hrubec chytal v šestém extraligovém finále proti Liberci a oslavoval titul. Čekání na další souboj s krajany se od té doby protáhlo...

8. října 2025  10:10

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž...

8. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:53

Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské...

8. října 2025  7:24

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

Nadšení fanoušci mají zase na co koukat. V noci startuje zámořská NHL, s ní jde do akce také skupina českých hokejistů. Lépe řečeno skupinka. Přece jen jejich počet v posledních letech klesá a...

7. října 2025  18:25

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Klidně mohl od Edmonton Oilers za prodloužení smlouvy od příští sezony žádat skoro 153 milionů dolarů, čili 3,2 miliardy korun. Místo toho se jim Connor McDavid upsal za „pouhých“ 25 milionů dolarů,...

7. října 2025  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.