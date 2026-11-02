Diváky přestřelky baví, pro nás optimální nejsou, hlásí plzeňský Strnad

V něm rozhodnutí nepadlo, a tak druhý bod domácím vystřelil až v sedmé sérii samostatných nájezdů Michal Teplý.
Škoda tak před reprezentační přestávkou slavila třetí domácí vítězství v řadě, tentokrát 6:5. „Vyrovnaný zápas, z obou stran padalo hodně gólů. My jsme se vždycky dostali do vedení, ale během minuty jsme zase inkasovali. Bylo to celý zápas nahoru dolů. Pak jsme prohrávali, naštěstí se nám podařila hra bez gólmana a vyrovnali jsme. A kluci dobře zvládli samostatné nájezdy,“ oddechl si domácí asistent trenéra Václav Pletka.
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„Pro nás jsou to zlaté dva body, protože Kladno je teď v laufu,“ dodal jeden z koučů Škody.
Úvodní branku utkání vstřelil v deváté minutě Strnad, když těsně před brankářem Brízgalou tečoval střelu MacPhersona. Dvaadvacetiletý útočník si připsal druhý gól v aktuálním ročníku a stejně jako ten první ho vstřelil právě Kladnu. „Dalo by se říct, že je to můj oblíbený soupeř. Doufám ale, že těch gólů začnu dávat víc, protože se to ode mě očekává. Chtěl bych splácet důvěru trenérů a být daleko produktivnější,“ přál si Lukáš Strnad.
Přestože se útočník Škody střelecky prosadil, s průběhem utkání příliš spokojený nebyl. Jeho tým totiž opakovaně nedokázal udržet vedení a hned čtyřikrát pustil soupeře zpátky do hry. V základní hrací době padlo deset branek. „Bylo by lepší, kdybychom vyhrávali o gól nebo o dva a zápas si v klidu pohlídali. Tohle není pro naši obranu úplně ideální. Pro diváky je taková přestřelka určitě atraktivní, ale pro nás to optimální není,“ přiznal.
Výrazný podíl na ofenzivě Plzně měli tentokrát obránci. Dvakrát skóroval MacPherson, po jedné trefě přidali Robertson a Merežko. Podle mladého útočníka je jejich produktivita pro mužstvo velkým přínosem. „Jsou to skvělí a kvalitní beci. Je jedině dobře, že nám pomáhají také směrem dopředu,“ ocenil.
Západočeši završili sérii tří domácích utkání, v nichž získali sedm bodů. „Dali jsme si za cíl urvat jich co nejvíc. Myslím, že jsme jich nakonec posbírali dost, hodnotím to pozitivně,“ uzavřel Strnad.