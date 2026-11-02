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Tipsport extraliga 2026/27

Diváky přestřelky baví, pro nás optimální nejsou, hlásí plzeňský Strnad

Petr Pánek
  7:37

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Plzeňští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu. | foto: Petr EretMAFRA

Přestože hokejisté Plzně v souboji 17. kola extraligy proti kladenským Rytířům na domácím ledě čtyřikrát vedli, nakonec museli dotahovat nepříznivý stav 4:5. To se povedlo až 79 sekund před koncem základní hrací doby, kdy při hře bez brankáře zařídil vyrovnání přesnou střelou obránce MacPherson a poslal zápas do prodloužení.

V něm rozhodnutí nepadlo, a tak druhý bod domácím vystřelil až v sedmé sérii samostatných nájezdů Michal Teplý.

Škoda tak před reprezentační přestávkou slavila třetí domácí vítězství v řadě, tentokrát 6:5. „Vyrovnaný zápas, z obou stran padalo hodně gólů. My jsme se vždycky dostali do vedení, ale během minuty jsme zase inkasovali. Bylo to celý zápas nahoru dolů. Pak jsme prohrávali, naštěstí se nám podařila hra bez gólmana a vyrovnali jsme. A kluci dobře zvládli samostatné nájezdy,“ oddechl si domácí asistent trenéra Václav Pletka.

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„Pro nás jsou to zlaté dva body, protože Kladno je teď v laufu,“ dodal jeden z koučů Škody.

Úvodní branku utkání vstřelil v deváté minutě Strnad, když těsně před brankářem Brízgalou tečoval střelu MacPhersona. Dvaadvacetiletý útočník si připsal druhý gól v aktuálním ročníku a stejně jako ten první ho vstřelil právě Kladnu. „Dalo by se říct, že je to můj oblíbený soupeř. Doufám ale, že těch gólů začnu dávat víc, protože se to ode mě očekává. Chtěl bych splácet důvěru trenérů a být daleko produktivnější,“ přál si Lukáš Strnad.

Přestože se útočník Škody střelecky prosadil, s průběhem utkání příliš spokojený nebyl. Jeho tým totiž opakovaně nedokázal udržet vedení a hned čtyřikrát pustil soupeře zpátky do hry. V základní hrací době padlo deset branek. „Bylo by lepší, kdybychom vyhrávali o gól nebo o dva a zápas si v klidu pohlídali. Tohle není pro naši obranu úplně ideální. Pro diváky je taková přestřelka určitě atraktivní, ale pro nás to optimální není,“ přiznal.

Kladenský brankář Adam Brízgala právě inkasoval gól od Plzně.

Výrazný podíl na ofenzivě Plzně měli tentokrát obránci. Dvakrát skóroval MacPherson, po jedné trefě přidali Robertson a Merežko. Podle mladého útočníka je jejich produktivita pro mužstvo velkým přínosem. „Jsou to skvělí a kvalitní beci. Je jedině dobře, že nám pomáhají také směrem dopředu,“ ocenil.

Západočeši završili sérii tří domácích utkání, v nichž získali sedm bodů. „Dali jsme si za cíl urvat jich co nejvíc. Myslím, že jsme jich nakonec posbírali dost, hodnotím to pozitivně,“ uzavřel Strnad.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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