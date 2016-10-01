náhledy
Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500 fanoušků. To je dodnes nejvyšší návštěva hokejového zápasu v Česku. Domácí Kometa vedla o dvě branky, nakonec ale padla se Spartou 2:4. Připomeňte si, jak unikátní akce probíhala.
Autor: Profimedia.cz
Ledovou plochu obalili stavitelé konstrukcí z lešení. Kapacitu organizátoři plánovali na dvacet tisíc diváků, na vrcholné derby proti odvěkému rivalovi se ale do ochozů vměstnalo ještě o patnáct stovek příznivců více. Také bylo třeba z místa ledové plochy odvézt hromadu stavební suti.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Celé kolbiště bylo potřeba před zápasem vyzkoušet. Na ledě se tak před hokejisty mohla prvně sklouznout veřejnost.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Ještě než 8. ledna padl absolutní rekord, Kometa se už o pět dní dříve postavila na stejném místě Plzni. To ještě kapacita plně využitá nebyla, i přesto byl zápis 18 514 rekordním. Arénu si pak vyzkoušeli i druholigisté, když zde hrála své derby Technika Brno proti Hodonínu.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Poté už ale přišel na řadu páteční vrcholný duel a tribuny se naplnily k prasknutí. „Chodí na nás necelých osm tisíc lidí a je to hukot. Tohle je ještě větší,“ zamýšlel se před utkáním obránce Tomáš Kaberle. Organizátoři také fanouškům sdělovali, aby neskákali a nepřetěžovali lešení.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Než padl puk mezi první centry obou mužstev, odehrála si krátký koncert skupina Kabát a rozdováděla brněnské publikum. To akci pojalo z velké části jako společenskou událost, na které žádný fanoušek nemohl chybět.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Pak už aréna potemněla a dodnes rekordní duel v Česku mohl začít. Rekordní návštěvu extraligového utkání o čtyři roky později překonal počtem 32 009 diváků zápas Litvínova rovněž se Spartou. Ten se ale odehrál v německých Drážďanech.
Autor: Jan Daněk, iDNES.cz
Jelikož zápas proti Plzni domácím vyšel, fanoušci oplývali optimismem, že legendární místo klubu dodá štěstí i proti odvěkému rivalovi.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Brněnští fanoušci měli od začátku důvod k radosti. Do poloviny utkání domácí vedli, dokonce o dva góly, když se trefili obránce Petr Kuboš a kapitán Brňanů Leoš Čermák.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Na lavičce Komety stála velice silná trenérská dvojice. Alois Hadamczik (vlevo) je dnes prezidentem Českého hokeje, Kamil Pokorný s Kometou triumfoval v minulém ročníku extraligy.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Sparťané však v půli utkání přidali a začali Kometu trápit. Dva dvojnásobné držitele titulů z let 2017 a 2018 Marka Čiliaka a Tomáše Malce nájezd útočníka Sparty Curtise Hamiltona pořádně bolel. Navíc právě tento Kanaďan nastartoval obrat.
Autor: ČTK
Modrobílá šlechta, jak si někdy fanoušci Komety říkají, se ale dál starala o fantastickou atmosféru.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Brněnský útočník Petr Mrázek dostal mezi sparťany trochu prostoru, jenže čím dál více se v ofenzivě objevovali Pražané, kteří srovnali v páté minutě závěrečné třetiny ranou Přibyla.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
V 58. minutě pak sparťanský obránce Michal Čajkovský na konci přesilové hry umlčel celé Lužánky. Kometa nedokázala reagovat a naopak ještě inkasovala o minutu později z hole Klimka.
Autor: ČTK
Celou akci zamýšlel majitel klubu Libor Zábranský jako obrovskou reklamu na stavbu nové arény. „Už jen odehráním těchto her se zase posouváme o kus k novému stadionu,“ říkal hrdě. Pravda to byla, realizace ale neproběhla dle tehdejších plánů.
Autor: ČTK
Skupina brněnských hokejových legend symbolicky společně s nejmladšími členy klubu představila model nového stadionu za Lužánkami.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Tento model i jeho realizace zašly poměrně daleko. Projekt však nakonec brněnská radnice s Kometou nerealizovala a upřednostnila snazší variantu na výstavišti.
Autor: A PLUS
A T-Mobile Arena, jak se bude nový stánek Komety nazývat, už na výstavišti stojí i s osazenou střechou. Stavba dále pokračuje pracemi v interiéru.
Autor: T-Mobile