|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7.
|HC Sparta PrahaSparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8.
|HC Kometa BrnoKometa
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11.
|HC OlomoucOlomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12.
|Rytíři KladnoKladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...
Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...
Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...
Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...
Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...
Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...
V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....
Když se chytal pronést slavnostní projev, celá hala v Bostonu spustila hlasitý potlesk. Jen to potvrdilo, jak oblíbeným hokejistou Zdeno Chára byl. Před utkáním NHL proti Seattlu (4:2) se dočkal...
Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...
Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...
Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení...
Ať už byste popsali poslední sezony Buffala jakýmkoliv negativním slovem, zřejmě byste se trefili. Bída, strádání, krize. Všechno by sedělo. Patnáct let se hokejisté Sabres nepodívali do play off,...
Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke...
Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...
Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...