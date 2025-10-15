Kousal se provinil ve třetí třetině utkání Sparty s Českými Budějovicemi (4:2). Zatímco hostujícího Matěje Tomana po pádu sparťanského útočníka vykázali sudí Robin Šír a Adam Kika na trestnou lavici za nedovolené bránění, Kousal vyvázl bez postihu. Trest však přišel dodatečně.
„Hráč zneužil kontaktu s protihráčem a teatrálním pádem se snažil u rozhodčích vyvolat dojem nedovoleného zákroku. Pád nemůže být v podobě, jak k němu došlo, považován za nevyhnutelný následek jednání protihráče,“ uvedla disciplinární komise extraligy vedená Viktorem Ujčíkem.
Husinecký fauloval v úvodu třetí dvacetiminutovky duelu proti Brnu (2:5) jednoho z protihráčů holí a hlavní rozhodčí Tomáš Cabák s Josefem Barkem u videa zkoumali, zda by mu neměli udělit vyšší trest. Nakonec zůstalo jen u dvouminutového za sekání.
„Hráč atakoval svou holí protihráče a udeřil ho mezi nohy do oblasti vnitřní strany stehna a rozkroku. Dle zápisu o utkání protihráč utkání dohrál a nebyl zákrokem zraněn,“ vysvětlila komise, proč sáhla k pokutě a nikoliv k zastavení činnosti.