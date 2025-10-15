Tipsport extraliga 2025/26

Kousal dostal pokutu za filmování, stejný trest vyfasoval i Husinecký za sekání

Autor:
  10:25
Hokejový útočník Pavel Kousal z pražské Sparty a obránce Vojtěch Husinecký z Litvínova přijdou o deset procent ze mzdy. Kousal se v nedělním 14. kole extraligy provinil filmováním, Husinecký faulem. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Zleva Connor Bunnaman z Hradce Králové, Pavel Kousal ze Sparty. | foto: ČTK

Kousal se provinil ve třetí třetině utkání Sparty s Českými Budějovicemi (4:2). Zatímco hostujícího Matěje Tomana po pádu sparťanského útočníka vykázali sudí Robin Šír a Adam Kika na trestnou lavici za nedovolené bránění, Kousal vyvázl bez postihu. Trest však přišel dodatečně.

„Hráč zneužil kontaktu s protihráčem a teatrálním pádem se snažil u rozhodčích vyvolat dojem nedovoleného zákroku. Pád nemůže být v podobě, jak k němu došlo, považován za nevyhnutelný následek jednání protihráče,“ uvedla disciplinární komise extraligy vedená Viktorem Ujčíkem.

Husinecký fauloval v úvodu třetí dvacetiminutovky duelu proti Brnu (2:5) jednoho z protihráčů holí a hlavní rozhodčí Tomáš Cabák s Josefem Barkem u videa zkoumali, zda by mu neměli udělit vyšší trest. Nakonec zůstalo jen u dvouminutového za sekání.

„Hráč atakoval svou holí protihráče a udeřil ho mezi nohy do oblasti vnitřní strany stehna a rozkroku. Dle zápisu o utkání protihráč utkání dohrál a nebyl zákrokem zraněn,“ vysvětlila komise, proč sáhla k pokutě a nikoliv k zastavení činnosti.

16. kolo

15. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
