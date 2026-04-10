Tipsport extraliga 2025/26

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

  14:47
Obránce Sparty Niko Seppälä dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas a pokutu za faul na Jáchyma Kondelíka ve čtvrtém semifinále. Finský bek tak vynechá sobotní duel na východě Čech. Komise navíc dala Spartě a Pardubicím pokutu za nesportovní chování fanoušků. Pražané zaplatí 60 000 korun, Dynamo 20 000. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě.
Obránce Sparty Niko Seppälä | foto: ČTK

Seppälä nedovoleně atakoval Kondelíka v 53. minutě středečního zápasu, kdy jej zasáhl kolenem. Rozhodčí Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň obránce Sparty po kontrole u videa vyloučili na pět minut a do konce utkání. Finský obránce obdržel navíc pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu, neboť trest za faul kolenem dostal již v prosinci.

Pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu musí zaplatit také třinecký obránce Tomáš Kundrátek, jenž byl potrestán za nafilmovaný pád ve středečním semifinálovém zápase v Karlových Varech.

Sparta a Pardubice dostaly pokuty za nevhodné chování fanoušků a vhazováním předmětů na ledovou plochu ve druhém a čtvrtém utkání série. Pražané navíc i za opakované hanlivé pokřiky příznivců.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

