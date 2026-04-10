Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

Seppälä nedovoleně atakoval Kondelíka v 53. minutě středečního zápasu, kdy jej zasáhl kolenem. Rozhodčí Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň obránce Sparty po kontrole u videa vyloučili na pět minut a do konce utkání. Finský obránce obdržel navíc pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu, neboť trest za faul kolenem dostal již v prosinci.
Pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu musí zaplatit také třinecký obránce Tomáš Kundrátek, jenž byl potrestán za nafilmovaný pád ve středečním semifinálovém zápase v Karlových Varech.
Sparta a Pardubice dostaly pokuty za nevhodné chování fanoušků a vhazováním předmětů na ledovou plochu ve druhém a čtvrtém utkání série. Pražané navíc i za opakované hanlivé pokřiky příznivců.