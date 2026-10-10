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Tipsport extraliga 2026/27

Strčil do rozhodčího, teď si nezahraje. Komise trestala Košťálka, řešila i filmování

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  13:11
Hlavní sudí Antonín Jeřábek a Jiří Ondráček kontrolují u videa gól Jan...

Hlavní sudí Antonín Jeřábek a Jiří Ondráček kontrolují u videa gól Jan Košťálka, který nakonec neuznali kvůli hře vysokou holí Romana Červenky. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

David Tomášek slaví gól proti Spartě
Brněnský útočník Jakub Brabenec (vlevo) v souboji u mantinelu s Janem Košťálkem...
Třinecký Marko Daňo padá pod brusle Janu Košťálkovi z Pardubic.
Rhett Holland z Vítkovic se snaží bránit pardubického Smejkala.
9 fotografií
Předseda disciplinární komise extraligy Radim Bičánek opět uděloval tresty. Tentokrát hned dva pro hráče jednoho týmu, provinili se hokejisté Pardubic. Jak Jan Košťálek, tak také Jiří Smejkal přijdou o část svého platu, přičemž reprezentační obránce vyfasoval navíc ještě stopku na dvě utkání.

Oba tresty pramenily z přestupků v pátečním zápase ve Vítkovicích, kde Dynamo vyhrálo 3:2.

Košťálek se mezi střídačkami dostal do souboje s Krzysztofem Maciasem, v němž následně ztratil hůl. Strkanici se snažil rozdělit čárový sudí, kterého následně pardubický bek oběma rukama odstrčil.

Gesty však signalizoval, že si chce zvednout hokejku z ledu.

Bičánek přihlédl na to, že Košťálek už v minulosti byl disciplinární komisí několikrát trestán, proto mu udělal stopku na dva zápasy a finanční pokutu ve výši 10 % měsíční odměny. Mohl mu však zastavit činnost až na pět duelů, takhle přijde o šlágr proti Třinci a duel v Olomouci.

Podívejte se na Košťálkův zákrok na rozhodčího:

Předseda komise řešil i počínání Smejkala ze třetí třetiny, kdy se na něm vyfauloval vítkovický útočník David Ciencala. Ten ve snaze nadzvednout soupeři hokejku trefil i Smejkala a dostal dvě minuty za nedovolenou hru vysokou holí.

Jak však ukázaly opakované záběry, Cienciala zasáhl Smejkala jen lehce, navíc zřejmě pouze do plexiskla na helmě.

„Po lehkém kontaktu hole protihráče s oblastí chrániče očí se Smejkal teatrálně chytil za obličej a pádem na hrací plochu se snažil vyvolat u rozhodčích dojem nedovoleného zákroku. Podle předsedy disciplinární komise nelze pád v podobě, v jaké k němu došlo, považovat za nevyhnutelný následek zákroku protihráče,“ stojí ve stanovisku Asociace profesionálních klubů (APK).

Smejkal mohl stejně jako Košťálek vyfasovat stopku, nakonec mu ale Bičánek uložil jen peněžitý trest ve výši 10 % měsíčního platu.

Podívejte se na zákrok Smejkalovu reakci na Ciencialův zákrok:

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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