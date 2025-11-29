Tipsport extraliga 2025/26

Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Autor: ,
  17:17
Vítkovický obránce Jakub Zbořil dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Nicka Jonese v závěru pátečního utkání hokejové extraligy. Vynechá nedělní zápas proti Kladnu a navíc přijde o deset procent základní měsíční odměny. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) informovala o rozhodnutí disciplinární komise na svém webu.

Vítkovický Jakub Zbořil si kryje kotouč před Mikkem Petmanem z Plzně. | foto: ČTK

Pro Zbořila je to už třetí disciplinární trest v sezoně a druhý tento měsíc. Na konci září obdržel pokutu 10 000 korun za zákrok na Petra Haška v utkání proti Hradci Králové. Začátkem listopadu dostal zákaz startu v jednom zápase za faul na olomouckého útočníka Ondřeje Matýse.

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

V pátečním duelu v Karlových Varech v 59. minutě Zbořil narazil ramenem do Jonesovy hlavy. Rozhodčí ho po kontrole u videa vyloučili na pět minut a do konce utkání.

Podle disciplinární komise šlo o čelně vedený zákrok na protihráče v držení puku, avšak bez snahy puk získat. Jones utkání dohrál. Karlovy Vary zvítězily nad Vítkovicemi 4:1.

28. kolo

Kompletní los

47. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 29 13 4 1 11 87:72 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 26 13 2 3 8 79:58 46
3. HC Oceláři TřinecTřinec 26 13 3 1 9 78:65 46
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 26 12 3 3 8 69:50 45
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 27 13 0 5 9 68:64 44
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 26 11 4 1 10 68:56 42
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 27 11 3 2 11 78:74 41
8. HC Kometa BrnoKometa 26 12 1 3 10 71:71 41
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 27 11 3 2 11 70:77 41
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 26 12 1 2 11 65:69 40
11. HC OlomoucOlomouc 27 11 1 2 13 57:74 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 9 3 2 13 53:64 35
13. Rytíři KladnoKladno 27 8 3 4 12 68:81 34
14. HC Verva LitvínovLitvínov 27 5 2 2 18 51:87 21
Zobrazit více
Sbalit

Zrušte baráž, už v této sezoně! APK výzvu spolku a klubů odmítá, chce vést dialog

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Spolek za přímý postup do hokejové extraligy oficiálně vyzval Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy...

28. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  14:32

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

