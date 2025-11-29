Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Pro Zbořila je to už třetí disciplinární trest v sezoně a druhý tento měsíc. Na konci září obdržel pokutu 10 000 korun za zákrok na Petra Haška v utkání proti Hradci Králové. Začátkem listopadu dostal zákaz startu v jednom zápase za faul na olomouckého útočníka Ondřeje Matýse.
|
Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0
V pátečním duelu v Karlových Varech v 59. minutě Zbořil narazil ramenem do Jonesovy hlavy. Rozhodčí ho po kontrole u videa vyloučili na pět minut a do konce utkání.
Podle disciplinární komise šlo o čelně vedený zákrok na protihráče v držení puku, avšak bez snahy puk získat. Jones utkání dohrál. Karlovy Vary zvítězily nad Vítkovicemi 4:1.