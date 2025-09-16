Tipsport extraliga 2025/26

Vyprovokovaný Gross zaplatí 30 tisíc, vyšší částku za fanouška uhradí Brno

Autor: ,
  17:01
Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární komise Viktor Ujčík po zkráceném řízení zaplatit 45 000 korun za nesportovní chování příznivců a porušení povinností pořádajícího klubu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje to uvedla na svém webu.
Naštvaný kouč Pavel Gross na střídačce Sparty.

Naštvaný kouč Pavel Gross na střídačce Sparty. | foto: ČTK

Brněnští hokejisté se radují ze zásahu kapitána Fleka do sítě Sparty.
Brněnský Gulaši (vpravo) se pustil do pěstního souboje se sparťanem Raškou.
Libor Zábranský slaví gól do sítě Sparty.
Brněnští hokejisté Stránský a Flek se radují z gólu spoluhráče Libora...
8 fotografií

Incident se odehrál ve chvíli, kdy se Gross chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře 2:0. Trenér Sparty během konfliktu v rozčilení odstrčil fotografa, který událost natáčel na mobilní telefon. O den později se za to Gross omluvil, stejně jako během disciplinárního řízení. Podle Sparty selhala pořadatelská služba mistrovského klubu. Kometa uvedla, že situace lituje a slíbila nápravu.

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

„Brněnský klub posílí pořadatelskou službu na místech možného kontaktu fanoušků se členy hostujících týmů a zároveň zpřesní pokyny pro pořadatele po skončení jednotlivých třetin i celého utkání,“ uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Zobrazit více
Sbalit

