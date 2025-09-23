Tipsport extraliga 2025/26

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Autor: ,
  11:30
Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David Němeček ze Sparty, Roberts Mamčics z Karlových Varů a útočník Vladimír Dravecký z Třince.
Fotogalerie2

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu. | foto: ČTK

Útočník Hradce Králové Jordann Perret a liberecký Marek Zachar dostali pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za nafilmované pády. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Ludvig v neděli fauloval na začátku druhé třetiny plzeňského útočníka Adriána Holešinského, jehož zasáhl do hlavy. Rozhodčí Daniel Pražák a Lukáš Květoň jej následně vyloučili na pět minut a do konce utkání. Disciplinární komise mu nyní navíc zastavila činnost a pětadvacetiletý bek tak bude chybět v sestavě Pardubic v úterním utkání na ledě Kladna.

Ludvigův zákrok:

Němeček fauloval vítkovického obránce Patrika Brůnu také na začátku druhé třetiny a i jeho rozhodčí Robin Šír a Jiří Ondráček poslali s vyšším trestem za zásah do oblasti hlavy a krku předčasně do kabin. Třicetiletý obránce bude chybět Spartě v Olomouci.

Němečkův zákrok:

Mamčics dostal trest za faul na kapitána Mladé Boleslavi Tomáše Fořta v první třetině. Lotyšský obránce soupeře nebezpečně narazil na mantinel a od rozhodčích Tomáše Mejzlíka a Jakuba Zelisky dostal trest na pět minut a do konce utkání. Mamčics bude Energii chybět proti Mladé Boleslavi.

Zákrok Mamčicse:

Dravecký fauloval českobudějovického útočníka Nicka Olesena v závěru utkání a i jemu rozhodčí Pavel Obadal a Filip Vrba udělili trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Slovenský útočník vynechá páteční zápas proti Pardubicím, Oceláři mají v úterý po odložení zápasu s Hradcem Králové volno.

Zákrok Draveckého:

Perret dostal od disciplinární komise pokutu za neadekvátní reakci na zásah hokejkou od Adama Zbořila v utkání proti Brnu, za který od rozhodčích Jana Hribika a Luďka Pilného dostal stejně jako protihráč dvouminutový trest. Zachar „přihrál“ střet s kladenským útočníkem Danielem Audettem, po kterém rozhodčí Jan Jaroš a Jakub Šindel vyloučili jen protihráče a Liberec v následné přesilové hře vstřelil branku na 4:1.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

7. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Nečas na úvod přípravy řídil výhru Colorada nad Utahem, trefil se také Šalé

Po sobotním otevíracím duelu přípravy na NHL neděle nabídla hned patnáct zápasů. Z Čechů byl na ledě nejvíce vidět útočník Martin Nečas, jenž bilancí 1+2 podpořil výhru Colorada 3:2 nad Utahem s...

22. září 2025  6:56,  aktualizováno  7:58

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

Přípravné zápasy NHL otevřela výhra Dallasu, radoval se i Faksa

V sobotu se odehrál první z celkových 104 přípravných zápasů před startem nové sezony hokejové NHL. Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil 2:1 po nájezdech St. Louis, za které bojoval pro změnu...

21. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:42

Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín...

20. září 2025  22:45,  aktualizováno  22:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.