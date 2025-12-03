Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Ryšavý fauloval kanadského útočníka v 18. minutě, kdy jej za vítkovickou brankou nedovoleně atakoval. Rozhodčí Robin Šír a Tomáš Cabák hráče poslali s vyšším trestem předčasně do kabin. Disciplinárka mu nyní navíc zastavila činnost a kladenský hokejista přijde o zápasy proti Hradci Králové a Olomouci. Do hry se Ryšavý opět zapojí až po prosincové reprezentační přestávce.
I Skalický v nedělním utkání dostal od rozhodčích trest na 5 minut a do konce utkání za nedovolený zásah do oblasti hlavy nebo krku. Slovenský útočník v 53. minutě nedovoleně atakoval Michala Gulašiho před brankou. Skalický bude Mladé Boleslavi chybět v pátečním utkání v Pardubicích.
Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu útočníkovi Sparty Janu Eberlemu za nafilmovaný pád v zápase proti Třinci, jeho spoluhráč Adam Raška dostal napomenutí za sekání ve stejném souboji.