Tipsport extraliga 2025/26

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

  10:04
Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila činnost na jedno utkání Pavolu Skalickému z Mladé Boleslavi, který bude dodatečně pykat za nedovolený zákrok v domácím souboji stejného kola s Brnem. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Kladenský hokejista Martin Ryšavý. | foto: Profimedia.cz

Ryšavý fauloval kanadského útočníka v 18. minutě, kdy jej za vítkovickou brankou nedovoleně atakoval. Rozhodčí Robin Šír a Tomáš Cabák hráče poslali s vyšším trestem předčasně do kabin. Disciplinárka mu nyní navíc zastavila činnost a kladenský hokejista přijde o zápasy proti Hradci Králové a Olomouci. Do hry se Ryšavý opět zapojí až po prosincové reprezentační přestávce.

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

I Skalický v nedělním utkání dostal od rozhodčích trest na 5 minut a do konce utkání za nedovolený zásah do oblasti hlavy nebo krku. Slovenský útočník v 53. minutě nedovoleně atakoval Michala Gulašiho před brankou. Skalický bude Mladé Boleslavi chybět v pátečním utkání v Pardubicích.

Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu útočníkovi Sparty Janu Eberlemu za nafilmovaný pád v zápase proti Třinci, jeho spoluhráč Adam Raška dostal napomenutí za sekání ve stejném souboji.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
3. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
4. HC Oceláři TřinecTřinec 27 13 3 1 10 79:67 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 27 12 4 1 10 72:58 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 28 11 3 2 12 70:80 41
11. HC OlomoucOlomouc 28 12 1 2 13 58:74 40
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Poslední test před olympiádou v Miláně. Rulík nominuje na Švýcarské hokejové hry

Přímý přenos
Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Na koho...

3. prosince 2025  10:55

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem.

Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný...

2. prosince 2025  12:19

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti...

David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.

2. prosince 2025  11:15

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

2. prosince 2025

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

