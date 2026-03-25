Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev

Třinecký Hudáček fauloval na začátku druhé třetiny třetího utkání série Aleše Jergla. Rozhodčí Jan Hribik a Adam Kika slovenského reprezentanta poslali s vyšším trestem za zásah do oblasti hlavy a krku předčasně do kabin.
Zápas nedohrál ani Klíma z Hradce Králové, který ve třetí třetině nedovoleně atakoval Oscara Flynna. I on dostal vyšší trest za zásah do oblasti hlavy a krku. Podle předsedy komise Viktora Ujčíka zákroky spadaly do kompetence arbitrů a není nutné, aby hráčům uděloval dodatečné tresty.
Královehradecký klub dostal pokutu za chování fanoušků v sobotním utkání, kdy na hrací plochu směrem k rozhodčím přiletěla z hlediště plná lahev vody.
Série hraná na čtyři výhry pokračuje za vedení 2:1 na zápasy pro Třinec dnes na ledě Ocelářů.