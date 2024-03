Díry v ledu po roce opět na scéně. Duel v Budějovicích museli rozhodčí přerušovat

Rozhodčí pískne do píšťalky, mávne rukou na pracovníky v uniformách a ti zamíří na led.

Takový obrázek viděli diváci v minulém play off hned v několika arénách. A „dočkali“ se ho i tentokrát.

V Budějovicích se stihlo odehrát z prvního duelu série jen 116 vteřin, než sudí spatřili za brankou domácí propadlinu v ledu u hrazení.

Z play off odehrány necelé dvě minuty a máme tady první díru v ledu 🤦‍♂️😅

Gratulace @HC_Motor k prvenství v letošním play off!



https://t.co/9puuvLMiuM

Pomocí vody z láhve a nástroje připomínající zvon na odpad dva ledaři díru zacelili a po zhruba třech minutách mohl zápas pokračovat.

Ještě v úterý na tiskové konferenci extraligový šéf Martin Loukota na otázku týkající se loňských strastí odpovídal s úsměvem.

„Přes léto jsme byli v kontaktu s jednou firmou, která měla patentovat chladící zařízení. Nakonec to neudělali. Zatím je to ve stavu jako loni a já pevně věřím, že se nám to vyhne,“ doufal.

Ačkoliv se tentokrát musela hra zastavit jen na malý okamžik, jistě by nerad viděl opakující se případy.

V minulém sezoně na delší dobu museli hráči zamířit do šaten v hned několika případech. Třeba první utkání předkola mezi Olomoucí a Karlovými Vary narušila po první třetině dvouhodinová pauza. Nakonec debaty mezi rozhodčími a hráči vyústily v odložení zápasu.

Problémy začaly v minulém ročníku rovněž v Budějovicích, dokonce už v listopadu. Přesunuly se následně do Karlových Varů, během play off zalévali díry v ledu také v Olomouci, Pardubicích, Brně a i při třetím čtvrtfinále v Třinci, kde hrála pražská Sparta.