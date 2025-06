Shore se do Evropy vydává k vůbec prvnímu angažmá, v NHL absolvoval deset sezon, vedle Minnesoty působil také v Dallasu, jenž ho v roce 2012 ve druhém kole draftoval, Anaheimu, Columbusu, Edmontonu a Seattlu.

V posledních třech letech se ale zkušený centr nevyhnul farmě v AHL, kde nastoupil k také zatím poslednímu soutěžnímu utkání, 12. dubna za Iowu.

„Devin je výborný,“ říká Divíšek pro klubový web. „Dobrý bruslař, který umí skvěle číst hru. Navíc lídr. Věříme, že může být top hráčem nejen ve Spartě, ale i v celé lize.“

V hlavním městě se shledá s další čerstvou akvizicí a krajanem Markem Pysykem, třetím do nově utvořené kanadské party je pak produktivní zadák Aaron Irving, jehož na Spartě čeká už třetí extraligový ročník.

„Adaptaci mimo led mi to výrazně usnadní,“ tuší Shore. „Mluvil jsem s Aaronem a byl opravdu skvělý – odpověděl mi na všechno, co mě o klubu i městě zajímalo. S Markem jsem zatím osobně nemluvil, ale mám několik společných známých, co s ním hráli v Americe, a všichni bez výjimky o něm a jeho rodině mluví jen v tom nejlepším. Slyším na něj samou chválu.“

Sparťanský obránce Aaron Irving

Podobně hovořil i o klubu a městě, o nichž od všech slýchá „jen to nejlepší“. K týmu se připojí přibližně v polovině července.

„Vypadá to jako skvělé místo, kde začít další kapitolu mojí kariéry. Fanoušci působí neuvěřitelně, hala je nádherná a Praha jako město světové úrovně má obrovské kouzlo. Všechno vypadá opravdu krásně. Navíc vím, že tým má ty nejvyšší ambice a tlačí na zisk titulu. A to je vždycky výzva, do které stojí za to jít naplno,“ podotýká.

Kanaďan, u kterého se vyzdvihuje také solidní defenzivní činnost, obětavost a silová hra, v zámoří nahromadil 498 utkání v základní části, další čtyři pak přidal v play off. Celkem nastřádal 145 bodů (52+93).

Jeho nový tým tak po další sezoně bez titulu, na nějž čeká od jara 2007, pokračuje ve velké obměně. K odchodům ostřílených útočníků Vladimíra Sobotky a Miroslava Formana se přidali také Finové Miikka Salomäki s Valtterim Kemiläinenem a zadák Vojtěch Mozík.

Shore pak vedle Pysyka mezi příchody doplňuje ještě lotyšského útočníka Martinse Dzierkalse a obránce Jakuba Sirotu.

Jak si v novém angažmá povede?