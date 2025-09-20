Kanaďan Shore po prvních trefách za Spartu: Je to skvělý pocit, ale hlavní je výhra

Své premiérové góly v extralize si načasoval dobře, Spartě pomohly zlomit sérii dvou porážek. „Je to skvělý pocit. Vždycky je fajn vidět, jak puk končí v síti, a pomoct gólem k vítězství, které jsme po dvou prohrách v řadě hodně potřebovali.“
Shore v Litvínově otevíral skóre po úniku a střele pod břevno, za stavu 3:1 pak uplatnil důraz, v závaru došťouchal puk do sítě a definitivně zlomil odpor Vervy. Zkompletovat hattrick mohl ve třetím dějství, ale svou šanci neproměnil.
„První gól byl pěkný. Byli jsme tam tři, kluci dobře vybojovali puk u mantinelu a Chlápa (Chlapík) vymyslel skvělou přihrávku. Mně se podařilo přehodit puk přes obránce a trefit branku. Druhý byl takový ušmudlaný z dorážky,“ popisoval své trefy centr elitní sparťanské formace.
Souhru s křídly Tomášem Hykou a Michalem Řepíkem si pochvaluje. „Miluju to! Jsou to dva kluci, kteří hrají s hlavou nahoře, hrát s nimi je opravdu snadné. Oba jsou velmi rychlí, tvrdě forčekují a jsou chytří. Snažím se do toho přinést svou hru a držet s nimi krok.“
I když výsledek vypadá jednoznačně, skóre se mohlo vyvinout i opačně. Než Sparta v první části udeřila třemi trefami, čelila dvěma nájezdům litvínovských beků Poláška a Czuczmana.
„Jo, v tomhle je hokej zvláštní hra. Pepa (Kořenář) byl ale skvělý! V první třetině to mohlo dopadnout jinak, kdyby neudělal pár skvělých zákroků. Nejen při těch dvou únicích, ale celý zápas,“ smekl před gólmanem Sparty 31letý forvard.
O extralize mluví v superlativech. „Je tu opravdu dobrý hokej. Rychlý, důrazný a v lize je hodně šikovných hráčů. Něco jsem si zjišťoval, než jsem přišel, takže jsem věděl, že je extraliga kvalitní soutěž,“ není překvapený rodák z Ajaxu, jenž v zámoří nastupoval za Dallas, Anaheim, Columbus, Edmonton, Seattle a Minnesotu.
Dohromady v NHL odehrál 498 zápasů s bilancí 52 gólů a 92 asistencí. Kolika dalšími kanadskými body pomůže Spartě?