Hokej v Karlových Varech slaví devadesát let, ocení Skuhravého i Holoubka

HC Energie Karlovy Vary * Před 90 lety, 15. prosince 1932, byl jako SK Slavia založen hokejový klub v Karlových Varech, který dnes působí v extralize pod názvem HC Energie Karlovy Vary. Klub, který se až do rozpadu Československa pohyboval mezi první ligou a krajským přeborem, po příchodu silných sponzorů začal počátkem 90. let postupovat do vyšších soutěží a v dubnu 2009 se karlovarští hokejisté poprvé a dosud naposledy stali extraligovými mistry. * Karlovarský klub, původně SK Slavia, v 50. letech působil pod názvy Sokol Slavia a Dynamo pět sezon v nejvyšší soutěži. Poté se až do rozpadu Československa pohyboval mezi první ligou a krajským přeborem. V roce 1997 sice neuspěl v baráži s Opavou, ale tentýž rok odkoupil extraligu od Olomouce. V roce 2002 dostal tým nového sponzora, Sokolovskou uhelnou, a byl přejmenován na HC Energie. V sezoně 2007/2008 se tým vedený trenérem Zdeňkem Venerou dokázal probojovat až do finále, kde nakonec v sedmizápasové bitvě podlehl pražské Slavii. Vše si vynahradil o rok později, kdy pod vedením trenéra Josefa Palečka a kapitána Václava Skuhravého v repríze finále Energie zvítězila 4:2 na zápasy, a slavila tak zisk svého prvního mistrovského titulu. * V roce 2017 přišel tým o hlavního sponzora Sokolovskou uhelnou a sezónu 2017/18 hrál v druhé nejvyšší soutěži. Další rok se však tým do extraligy navrátil. V sezoně 2018/19, první po návratu do extraligy, tým vybojoval konečné 12. místo. Nyní jsou na 11. místě. * V roce 2009 se domácím stadionem klubu stala nová multifunkční sportovní i kulturní hala KV Arena. Její kapacita je pro hokejové zápasy téměř 6000 diváků.