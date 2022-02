Hradec nám nedal čuchnout, mrzelo pardubického střelce Říčku

Odehráli sice kvalitní úvodní střídání, ale hned po něm pardubičtí hokejisté zmizeli z ledu. Rival z Hradce Králové využil hned ve druhé minutě první protiútok a začal dominovat.

„První minuty jsme neměli špatné, ale Hradec pak šel do vedení a když to zkrátím, tak už nám nedal čuchnout. Hrál výborně organizovaně, navíc má velké silné beky, přes které jsme si těžko vytvářeli šance,“ bědoval útočník Dynama Robert Říčka.

V jedenácté minutě už to bylo 2:0 pro Mountfield a zápas by možná vypadal jinak, kdyby domácí střídačka po gólu Jakuba Lva uplatnila coach challenge. Vypadalo to, že Lev nepatrně strčil do Dominika Frodla, Dynamo ale situaci nijak nerozporovalo.

„Dívali jsme se na to, ale zdálo se, že to bylo ještě před brankovištěm, navíc to asi nebylo nic tak strašného. Letos se nám ještě žádná challenge nepovedla, ale tentokrát jsme o ní neuvažovali,“ vysvětlil situaci trenér Dynama Richard Král.

Mountfield pak postupně ještě navýšil své vedení až na 4:0 a s Pardubicemi byl definitivní amen. Drobnou naději jim pak v závěru druhé třetiny dal právě Robert Říčka.

„Juraj Mikuš zachytil puk na modré čáře a krásně mě našel, dalo by se říct, že to byla jeho práce. Věřili jsme, že se od toho do třetí třetiny odpíchneme a vytvoříme ještě nějaký tlak, ale dál jsme se trápili,“ mrzelo Říčku.

Havířovský rodák dal třetí gól ve třetím zápase po zranění. Dynamu dlouho chyběl kvůli poraněnému kotníku. „Měl jsem trochu strach, jak budu vypadat, protože jsem asi měsíc nebyl na ledě a do zápasu jsem šel jen po pár trénincích,“ říkal hráč, jenž má aktuálně na kontě 23 přesných tref. Jeho kotník však nadále zdobí obvaz. „V brusli ho mám stažený, takže při zápase to nijak nevnímám, ale normálně to asi bude ještě nějakou chvíli bolet,“ dodal.

Zdraví hráčů je nejdůležitější, za další drobné vítězství tak může Dynamo považovat alespoň to, že derby přežil obránce Jurij Sergijenko. Ve 12. minutě si chtěl u mantinelu počíhat na soupeře, jenže ten uhnul a Sergijenko letěl nekontrolovaně bradou přímo na mantinel. Prohnul se v páteři a málem si řekl o invalidní důchod, zápas ale naštěstí dohrál. Stejně jako ruský kolega Igor Švyrjov, jenž se nepříjemně nabodl na hůl za brankou Dominika Frodla.

„Ti kluci z východu jsou snad z betonu,“ glosoval trefně situaci jeden z novinářů na press tribuně enteria areny, kterou to po opakovaném záběru na Sergijenkův karambol jen děsivě zahučelo.

Příští utkání Pardubice hrají už v neděli od 15 hodin na ledě Karlových Varů, které bojují o udržení se v předkole play off. Dynamo je sice třetí, při současném trendu však bude mít co dělat, aby nevypadlo z elitní čtyřky. Z posledních sedmi zápasů získalo jen pět bodů.

„Máme s tím teď docela problémy. Blíží se play off, kde budou tak jako Hradec hrát i ostatní soupeři, takže jsem docela rád, že jsme stihli vystřízlivět. A Mountfield snad ještě v letošní sezoně potkáme, abychom mu to mohli vrátit,“ přál si Říčka.