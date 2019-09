Volal Jágr. A do brány povolal zachránce ze Slovenska

Náročnou výzvu čtyřiadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa přijal. „Snad pomůžu Kladno nastartovat. Nevím, jestli mám být přímo zachránce, protože brankář stejně nemá na výběr. Musí vyhrávat,“ říká Godla.



Extraligový nováček zatím opravdu tápe. Ze čtyř zápasů vydoloval jediný bod. Původní tandem Lukáš Cikánek a Adam Brízgala nefunguje, oba padli s úspěšností zákroků pod 87 procent.

Kladno je předposlední, horší zůstává pouze Zlín. A tak když zatím nedošlo k dohodě s Alexanderem Salákem, dá Jágr šanci Godlovi.

„Když vám zavolá Jágr, je třeba ho vyslechnout s pokorou a respektem. Ne, že bych kvůli němu okamžitě kývnul, ale byl to plus. Je to osobnost a zná ho celý svět,“ vypráví Godla.

Pomohla i přítomnost dalšího Slováka Martina Réwaye, s nímž v roce 2015 získal bronz na juniorském šampionátu. „Martin mi volal, Kladno chválil, že tu hrají bojovníci,“ těší novou posilu.

Ale jak to, že Godlu doteď nikdo nepodepsal? Vždyť čtyři roky působil ve Finsku, z druhé ligy se vypracoval do nejvyšší, minulou sezonu za KalPu odchytal 49 utkání. Ještě předtím si ve čtyřech duelech vyzkoušel KHL za Slovan.



„Finové do klubu přivedli staršího gólmana, navíc domácího borce. Rovnou mi řekli, že takový prostor už nedostanu, takže mi povolili smlouvu rozvázat,“ popisuje Godla. „Následně jsem kvůli KHL odmítl jiné zahraniční nabídky, jenže padlo i Rusko... Tak jsem čekal na nepopulární zranění nebo špatný start klubu. A ozvalo se Kladno.“

Slovenské nabídky rovnou odmítal, domácí liga nepřicházela v úvahu. „Chci se v kariéře posouvat, třeba se do Ruska ještě podívám,“ doufá.

Ostatně stále ho lze považovat za slovenský talent. Ukázal se i na letošním šampionátu, byť až ve chvíli, kdy Slováci věděli, že do čtvrtfinále nepostoupí. Pomohl k výhrám nad Velkou Británií (7:1) a Dánskem (2:1 po nájezdech).

„Máme teď kvalitní gólmany. Hudáček v KHL, Konrád, Janus a Čiliak v extralize, Rybár ve Finsku. Na mistrovství nás bohužel srazily smůla a individuální chyby,“ myslí si Godla.

Jedna kaňka v kariéře? Draftem nadějí pro NHL prošel bez povšimnutí: „Alespoň jsem zažil evropskou cestu, takový je život, nemám čeho litovat.“

V bráně se Godla může představit už zítra. Kladno jede do Zlína na souboj nejhorších týmů v extraligové tabulce.