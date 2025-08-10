Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Petr Bílek
  7:48
Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu dorazí i božský Jaromír Jágr s Kladnem, spadla mu brada. „Je pro mě vzácnost vidět ho naživo. Nikdy předtím jsem neměl tu čest a nikdy už asi mít nebudu,“ žasl na Hlinkově stadionu.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Francouzský...

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Francouzský fotograf Denis Broyer, který dělá i pro klub les Bisons de Neuilly sur Marne, zavítal do Litvínova se svými dětmi. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Alex Holmström z...
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Adam Brízgala z...
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Domácí Adam...
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Štěpán Vimmer z...
Broyer vyráží se svými dětmi každé prázdniny za poznáním do jiného koutu Evropy. „Máme rádi země, které Francouzi běžně nevyhledávají, takže teď jsme si vybrali Česko. Chceme být originální,“ povídal pětačtyřicetiletý chlapík mezi třetinami čtvrteční přípravy Litvínova s Rytíři. „Už jsme navštívili dost zemí, ale ještě ne tolik z Východu.“

A dovolenou vždy spojí s prohlídkou minimálně jednoho stadionu. V Bukurešti navštívili fotbalový stánek Steauy, v Dánsku rovněž fotbalové hájemství Aarhusu. „Jindy je to házenkářská hala, teď hokej. A zrovna ten důvěrně znám, protože pracuji pro Les Bisons de Neuilly sur Marne,“ jmenoval druholigový francouzský klub z předměstí Paříže, kde je komunitním manažerem a týmovým fotografem.

Angličan fotí i český vesnický fotbal. Je zábavný, pěkně se na něj dívá, tvrdí

Se sedmnáctiletou dcerou Julií a desetiletým synkem Matthéem, kteří také pomáhají Bizonům, se teprve zkraje týdne rozhodl pro Česko a náhodně pro Litvínov. Dva dny před příjezdem zkoumal mapu města. „Hledal jsem fotbalové týmy, ale objevil jsem ledovou plochu. A když jsem zjistil, že tady hraje Džegr, shodli jsme se: Na ten zápas musíme! Možná to je poslední sezona, kdy hraje. Kdo miluje hokej, i u nás ve Francii, zná ho. Víme, že je obrovská legenda,“ rozzářil se Broyer.

Zápas, jehož snímky už publikoval, se mu zamlouval. „Byl rychlý, fyzický. Letní utkání samozřejmě ještě nemívají takové tempo, v sezoně to bude ještě lepší. O Jágrovi budu vyprávět u nás v klubu!“

Tedy i Radku Míkovi, vládci střídačky. „Začíná druhou sezonu coby hlavní trenér,“ prozradil francouzský sportovní turista. „Působili u nás i další Češi, třeba Dominik Rudl a Daniel Klinecký. Francouzský hokej poslední tři čtyři roky stoupá, máme spoustu dobrých týmů, staví se nové haly s velkou kapacitou.“

Sport bere Broyer jako možnost, jak se lidé mohou sblížit. „Pokaždé se u nás snažím vzít na hokej někoho známého, kdo není sportovním fanouškem. A pak jsou všichni překvapení rychlostí, kontakty, atmosférou. Sport je asi nejuniverzálnější jazyk, spojuje lidi,“ myslí si.

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jaromír Jágr z Kladna.

I proto v cizině vyhledává stadiony a případně i zápasy.

„Možná také v Česku uvidíme další sporty, máme to rádi. Láká mě překročit i hranici do Polska,“ napadlo jej. „Snažím se dovolenou zorganizovat tak, abychom byli v kontaktu s lidmi, kteří v té zemi žijí. Sport je k tomu dobrou příležitostí. Ale nejen on. Třeba v Dánsku jsme se šli koupat do Baltu s místními, dělali jsme barbecue na pláži, sbírali s nimi houby. Snažil jsem se pochopit, jak žijí.“

Stejnou touhu má i v Česku. „Zatím jsem zjistil, že dost lidí tady mluví anglicky. Což je fajn, protože my Francouzi máme velmi špatnou angličtinu. Rozumíme si,“ usmál se rozvedený muž. „Šli jsme třeba na túru do lesa a potkali jsme Čechy, kteří nás chtěli vést nebo nám pomoci. Bylo to vtipné. Myslím si ale, že nejsme na moc turistickém místě, takže ne každý je ochotný s námi mluvit.“

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Jakým jedním slovem by Broyer označil Čechy podle své krátké zkušenosti? „Možná tajemní. Trochu uzavření. Máme od vás co objevovat, ale musíme zdejším lidem ukázat, že nám mohou důvěřovat,“ zamyslel se fotografický profesionál, který nevynechává ani českou gastronomii. „Ochutnáváme místní pokrmy, protože Francouzi rádi jí. A jsme spokojení. Dobrá klobása na grilu, české pivo a sýr.“

Fotky ze svých zážitků a sportovních dobrodružství vyvěsí na Instagram. „Někdo říká, že sociální média nejsou dobrá. Pro mě jako fotografa je ale potěšující sdílet fotky, které pak obletí svět. Pracuju třeba i pro národní hokejový tým Alžírska. Oni se rozvíjejí, hrají i ve Francii, dobrovolnicky jim pomáhám,“ vykreslil Broyer. „Natáčel jsem záběry v šatně a viděli to lidé nejen v Alžírsku, ale i v Kanadě, Japonsku, Rusku. To je přece paráda, ne?“

Teď virtuálně obletí svět i jeho fotky Jaromíra Jágra z litvínovského stadionu.

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...

8. srpna 2025  8:58

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých...

8. srpna 2025  8:30

