Tomášek do Sparty? Rozhodl se jinak, měl by nejvyšší smlouvu v historii, zní z klubu

Tomášek dres Sparty oblékal ve dvou etapách. Nejprve mezi lety 2019 a 2021, po krátké předválečné štaci v Chabarovsku ještě mezi lety 2022 a 2023.
Další ale nepřidá, minimálně ne teď.
„Zájem o návrat Davida Tomáška do Sparty byl z naší strany dlouhodobý a velmi intenzivní. Trval už od jeho odchodu do zahraničí a komunikace mezi oběma stranami probíhala kontinuálně po celé tři roky. David byl v kontaktu s vedením klubu, trenéry i majitelem,“ napsala Sparta v prohlášení, které vydala v úterý po poledni.
S týmem navíc trénoval i během letní přípravy, než se vydal zabojovat o místo v sestavě Edmontonu. V Kanadě nakonec vydržel jen několik měsíců, v hierarchii Oilers postupně padal níž a níž, několikrát sledoval zápasy i z tribuny.
Proto se po 22 odehraných duelech s bilancí 3+2 vrátil do švédského Färjestadu, kde se ihned zařadil mezi největší opory. Už tehdy o něj ale Sparta stála.
„Ve chvíli, kdy se návrat stal opět reálně možným, jsme mu předložili nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. Součástí této nabídky byla také jasně definovaná sportovní role a pozice jednoho z hlavních lídrů týmu, společně s Filipem Chlapíkem,“ uvedl klub.
„David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ završila Sparta.
Podle zdrojů redakce si vybral pro svoji budoucnost Pardubice, kde v minulosti už také působil. Do Dynama odcházel po angažmá v kanadské juniorce, od roku 2015 si budoval pozici, dokonce nahlédl i do reprezentace. V roce 2018 odešel do Finska.
Teď se vrací do Česka. A jeho příchod rivalitu Sparty a Pardubic ještě posílí.