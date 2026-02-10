Tipsport extraliga 2025/26

Tomášek do Sparty? Rozhodl se jinak, měl by nejvyšší smlouvu v historii, zní z klubu

Autor:
  14:23
Moc o něj stáli. Členové vedení i fanoušci. Ale jejich přání se nenaplní. Reprezentační útočník David Tomášek se do Sparty nevrátí, odmítl jejich štědrou nabídku a míří jinam. „Učinila by z něj jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii klubu, rozhodl se však vydat jinou cestou,“ stojí v prohlášení Pražanů. Podle informací iDNES.cz zamíří třicetiletý hokejista do Pardubic.
Čeští hokejisté (zleva) David Tomášek a Filip Chlapík na tréninku hokejové...

Čeští hokejisté (zleva) David Tomášek a Filip Chlapík na tréninku hokejové reprezentace v Brně. (30. dubna 2024) | foto: ČTK

David Tomášek brání u mantinelu puk před Adamem Lowrym.
Edmontonský David Tomášek doráží před brankou Andreje Vasilevského.
David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.
David Tomášek bráněný Victorem Mancinim.
134 fotografií

Tomášek dres Sparty oblékal ve dvou etapách. Nejprve mezi lety 2019 a 2021, po krátké předválečné štaci v Chabarovsku ještě mezi lety 2022 a 2023.

Další ale nepřidá, minimálně ne teď.

„Zájem o návrat Davida Tomáška do Sparty byl z naší strany dlouhodobý a velmi intenzivní. Trval už od jeho odchodu do zahraničí a komunikace mezi oběma stranami probíhala kontinuálně po celé tři roky. David byl v kontaktu s vedením klubu, trenéry i majitelem,“ napsala Sparta v prohlášení, které vydala v úterý po poledni.

David Tomášek ze Sparty se raduje se spoluhráči z gólu v duelu s Davosem.

S týmem navíc trénoval i během letní přípravy, než se vydal zabojovat o místo v sestavě Edmontonu. V Kanadě nakonec vydržel jen několik měsíců, v hierarchii Oilers postupně padal níž a níž, několikrát sledoval zápasy i z tribuny.

Proto se po 22 odehraných duelech s bilancí 3+2 vrátil do švédského Färjestadu, kde se ihned zařadil mezi největší opory. Už tehdy o něj ale Sparta stála.

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

„Ve chvíli, kdy se návrat stal opět reálně možným, jsme mu předložili nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. Součástí této nabídky byla také jasně definovaná sportovní role a pozice jednoho z hlavních lídrů týmu, společně s Filipem Chlapíkem,“ uvedl klub.

„David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ završila Sparta.

Podle zdrojů redakce si vybral pro svoji budoucnost Pardubice, kde v minulosti už také působil. Do Dynama odcházel po angažmá v kanadské juniorce, od roku 2015 si budoval pozici, dokonce nahlédl i do reprezentace. V roce 2018 odešel do Finska.

Teď se vrací do Česka. A jeho příchod rivalitu Sparty a Pardubic ještě posílí.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Tomášek do Sparty? Rozhodl se jinak, měl by nejvyšší smlouvu v historii, zní z klubu

Čeští hokejisté (zleva) David Tomášek a Filip Chlapík na tréninku hokejové...

Moc o něj stáli. Členové vedení i fanoušci. Ale jejich přání se nenaplní. Reprezentační útočník David Tomášek se do Sparty nevrátí, odmítl jejich štědrou nabídku a míří jinam. „Učinila by z něj...

10. února 2026  14:23

Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková

Kanaďanka Julia Goslingová slaví se spoluhráčkami pátý gól jejího týmu během...

Na závěr první fáze turnaje náročné vystoupení a jasná porážka s velkými favoritkami. České hokejistky v olympijském Miláně nestačily na Kanadu, která předvedla suverénní výkon a zvítězila 5:1....

9. února 2026  23:29,  aktualizováno  23:45

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  23:31

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:34

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...

9. února 2026  14:33

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

9. února 2026

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Rulíkův rébus v útoku. Co s pozicí centra? K Pastrňákovi se nabízí dvě hlavní varianty

Z českého gólu se raduje trojice Lukáš Sedlák, Roman Červenka a David Pastrňák...

Filip Chytil. Jiří Kulich. A krátce před startem i Pavel Zacha. Tři centři z NHL, které na olympijský turnaj nepustí zdravotní patálie. Radim Rulík musí lepit díry v sestavě, po sobotním oznámení...

8. února 2026  13:40

Kapitán Litoměřic o krizi: Už jsme bouchli do stolu. Musíme zahodit ega

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! Anebo hodní. Cukrem i bičem se snaží hokejové Litoměřice znovu nastartovat lepší časy, v první lize totiž aktuálně chřadnou: šest porážek z posledních sedmi zápasů...

8. února 2026  9:56

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak...

7. února 2026  15:17

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zahajovací den ZOH 2026: Hokejistky padly i podruhé, při zahájení vzplály dva ohně

Ivana Weyová překonává Michaelu Hesovou a rozhoduje nájezdy. (6. února 2026)

Program v dějišti XXV. zimních olympijských her byl i v den zahájení plný akce. Česká smíšená dvojice curlerů si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji. Ženský hokejový tým přišel o dvougólové...

6. února 2026  14:36,  aktualizováno  7. 2.

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.