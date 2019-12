A to jsem nebyl stoprocentní, smál se sparťan Tomášek po výhře nad Plzní

Celý zápas jste vedli, jsou dva body zisk, nebo ztráta?

Určitě zisk, je to víc než jeden. I víc než nula. S tím, jak se to vyvíjelo... Zase nás srazila oslabení, soupeř měl dlouhou přesilovku pět na tři, nemuseli jsme mít nic. Jsem rád, že jsme to urvali, v tom vnímám naši sílu.

Šancí jste ale měli dost na dřívější rozhodnutí.

Měli jsme jich víc než Plzeň, ale jim samozřejmě výborně chytal gólman (Dominik Frodl). Měli jsme ještě jeden gól dát, ale bylo mi jasný, že to bude jen o gól. Na naše malé hřiště přijel dobře bruslící tým.

Tan váš gól byl milimetrový.

Jo, trefený se štěstím. Já tam mířil, šlo to přesně, ale jsem rád, že jsem bránu nepřestřelil a nešlo to okolo.

Ve třetí třetině už byla Plzeň lepší, viďte?

Logicky. Ještě jsem neviděl tým, který by nenakopla přesilovka pět na tři. Vzala nám hodně sil. A my hráli téměř na tři lajny, protože nám před zápasem odpadl Vláďa Růžička.

Čím to, že váš třetí zápas s Plzní skončil opět remízou po šedesáti minutách?

Jsou výborní, s pukem umí, porazí kohokoliv. Za mě patří ke špičce. A dřív nebo později, pokud chceme úspěch v sezoně, se s podobnými týmy budeme potkávat častěji.

Gulaše jste zvládli ubránit, bylo to těžké?

Nebyl ve své kůži, dáváme si na něj pozor. Musíte respektovat, že je nejlepší střelec v extralize. A i tu přesilovku mají nejlepší.



Jak vám se hrálo po návratu z reprezentace?

Měl jsem strach, na repre jsem měl nějaké problémy, potřeboval jsem se dát rychle dohromady. Nebyl jsem stoprocentní. Je to sranda, jindy jste úplně zdravý a nehrajete dobře. Teď to bylo naopak, ale mně hokej s Plzní prostě baví. Jen nevyhazují, chtějí hrát hokej.

Jak vás ta záda limitují?

Nebudu říkat detaily. Trochu ano, ale dělám všechno proto, abych se dal dohromady. Jsem rád, že se trenéři v nároďáku dobře rozhodli, abych poslední utkání už nehrál.