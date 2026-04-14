Výroky Sparty byly zbytečné, říká Tomášek. Zmiňovat finance? To jsem jinde neviděl

Pro veřejnost tak bude o jeho budoucnosti jasno v dubnu či květnu, v zákulisí už se však počítá s angažmá v Dynamu.
Také v jeho dresu se v české nejvyšší soutěži představil, mezi lety 2015 až 2018 v něm strávil tři sezony.
Po epizodě ve Finsku se však do Česka vrátil do Sparty, v týmu se okamžitě stal oporou. Díky vydařeným výkonům si vystřílel angažmá ve švédském Färjestadu, odkud se před sezonou posunul do zámořské NHL.
Před ní se v létě shodou okolností připravoval právě se Spartou, nadále s ní udržoval dobrý vztah, od odchodu do zahraničí měl být stále v kontaktu s vedením klubu, trenéry i majitelem.
I proto překvapilo, když měl celek z hlavního města odmítnout, o čemž Pražané v únoru informovali.
„Předložili jsme nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. Součástí této nabídky byla také jasně definovaná sportovní role a pozice jednoho z hlavních lídrů týmu, společně s Filipem Chlapíkem,“ stálo v prohlášení.
Ani to však Tomáška podle všeho přesvědčit nemělo.
„K tomu se úplně vracet nechci. Myslím si, že to od nich nebylo úplně nejlepší vyjádření a ani načasování během olympiády,“ reagoval nyní pražský rodák s ohledem na zveřejnění, které navíc proběhlo i v den jeho třicátých narozenin.
A příliš nadšený nebyl ani z informací o rekordní výši smlouvy. „Takový klub to nemusel takhle udělat a ještě v podstatě zmiňovat částky, finance. Neviděl jsem to nikde dřív u jiných klubů, že by to u hráčů dělali. Neviděl jsem to ani moc po Evropě,“ divil se Tomášek.
„Chápu jejich postoj vůči fanouškům, že se chtěli vyjádřit, ale tohle mi přišlo zbytečné. Ale snažím se pochopit i druhou stranu,“ dodal forvard, jenž po 22 zápasech za Edmonton dohrál zbytek sezony ve Färjestadu.
Ten vypadl ve čtvrtfinále s favorizovaným Rögle, ačkoliv měl k dobru vedení 3:0 na zápasy. Tomáškův tým se tak negativně zapsal do historie švédské nejvyšší soutěže, nikdo jiný dříve takový náskok neztratil.
„My sami jsme předvedli historický moment, když jsme jeden zápas v sérii otočili z 0:5 na 6:5, ten byl pozitivní. Ten druhý pak hodně negativní,“ litoval Tomášek.
A vrátil se i k důležitým okamžikům rozhodující sedmého duelu. V něm sudí předčasně přerušili hru, a snížení Radima Zohorny na 2:3 tak neplatilo.
„Neuznali nám důležitý gól a ještě nám domácí zranili brankáře, což byly velké momenty. Chtěli jsme – a také jsme měli – to ukončit dřív a nevymlouvat se na poslední zápas, co se v něm dělo,“ líčil předloňský mistr světa.
V sérii zažil vypjaté chvíle, emoce se v ní přenesly do ostřejších výměn názorů kvůli rozhodování sudích.
„Bylo to vyhecované, ale určitě se tam nedělo, co se děje teď tady. To se neděje snad nikde...,“ narážel Tomášek na vypjaté zápolení Pardubic se Spartou, jež má pro něj nyní o to větší náboj.
„Sleduju to, hokej mě baví, ale nebaví mě ty věci okolo. Myslím, že nebaví nikoho. Chápu emoce, chápu obě strany, v určitém smyslu je to i srandovní, ale zároveň trochu škoda. Jinak je to parádní série, oba týmy hrají výborně. Sparta se strašně zvedla po dvou předchozích kolech,“ uznal Tomášek.
Další zvýraznění rivality mezi oběma ambiciózními kluby by měl od příští sezony přinést právě on.