Sparta byla horší, ale znovu slavila. Ukazuje to naši sílu, kvituje Tomášek

Stejně jako v minulém utkání proti Litvínovu se Sparta dostala do rychlého vedení i tentokrát nad Dynamem. Jenže outsider z druhého konce tabulky začal být od té chvíle mnohem nebezpečnějším, vyrovnání ale Východočeši vytěžili až ve třetí části.

A stejně jako v úterý se v pražské O 2 aréně šlo znovu do prodloužení. I vítěz byl stejný - bod navíc vystřelil Spartě tentokrát 23letý forvard David Tomášek, když zpoza branky našel skulinu mezi tyčkou a betonem gólmana Ondřeje Kacetla. „Už jsem to nechtěl zkoušet bekhendem, spíš si to potáhnout zpátky,“ popisoval vítěznou akci autor rozhodující trefy.

A vyšlo to, Sparta díky vám přidala šestou výhru v řadě.

Ale byla vydřená. Pardubice si zaslouží kredit za to, co předvedly. Jsem rád, že naše vítězná vlna pokračuje. Sice jsme dvakrát po sobě vyhráli v prodloužení, ale vítězí se, to je důležité.

Jak vnímáte, že jste odsoudil k porážce právě „své“ Pardubice?

Jo, mám z toho lehce smíšené pocity. Ze začátku jsem se radoval, pak jsem si ale uvědomil, že to byl vítězný gól proti Dynamu. Byl jsem tam tři roky, dostal jsem se díky nim do chlapského hokeje. Párkrát jsem dnes dokonce slyšel jejich kotel skandovat moje jméno, což je strašně hezké, za to bych jim chtěl poděkovat. Ale pak už to byl zápas jako každý jiný.

Ač jste byli favorité, po vašem rychlém gólu v úvodu měl mnohem víc ze hry soupeř.

Musím uznat, že jejich výkon mě velmi překvapil. Ne že bych čekal, že to bude lehké, žádný zápas není jednoduchý. Ale hráli s velkou lehkostí, pěkný hokej, dávali si to. Bylo vidět, že jim určitým způsobem pomohla změna trenéra. Vůbec na nich nebylo znát, že jsou v tabulce někde jinde. O to cennější je to triumf.

Ukázalo sílu Sparty právě to, že dokážete zvítězit, i když je soupeř lepší?

Stoprocentně. Ať si vzpomenu i na některé play off zápasy, tak vyhrávají týmy, které jsou lépe připravené, ani nemusí být lepší. Tohle je velice důležité. My si samozřejmě musíme říct něco k naší hře, protože není možné, abychom se nechávali přehrávat v každém zápase. Pardubice ale podaly velmi dobrý výkon, možná byly rozjeté po výhře nad Třincem, my jsme v pátek nehráli a seděli na zadku. Ale jsme profíci, musíme být připravení na všechno.

Kouč Krupp popisoval, že hlavní slabina týmu jsou nekonzistentní výkony.

Je to tak, zase jsme dali rychlý gól, pak trochu usnuli. Asi je to tím, že si po gólu myslíme, že to půjde samo. Je to trochu klišé, ale z psychického hlediska na tom něco pravdy bude. Nejlepší ligové týmy jsou schopné dát dva tři góly a pak nepustit. My sice umíme obraty a pak to nějak dotáhnout do konce, ale proti zkušenějším protivníkům to asi stačit nebude.