Tipsport extraliga 2025/26

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

Autor:
  14:26aktualizováno  14:45
Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy podepsal víceletý kontrakt.
Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále play off | foto: Profimedia.cz

Tomášek už v klubu působil mezi lety 2015 a 2018. „Je to deset let, co jsem v Pardubicích odehrál svou první sezonu. Těším se, že se vracím do známého prostředí. Zázemí, hala i město zůstaly v podstatě stejné, takže vím, do čeho jdu, a moc se na to těším,“ popisoval reprezentační forvard.

V extralize naposledy působil v mateřské Spartě, odkud se v roce 2023 vydal do Färjestadu. V celku z Karlstadu se mu velmi dařilo, v minulém ročníku ovládl bodování soutěže, o rok dříve byl zase nejlepším střelcem.

I proto se ze Švédska na začátku této sezony vydal do zámoří, kde se pokusil probojovat do kádru Edmontonu. V NHL stihl odehrát 22 utkání, ve kterých si připsal pět bodů za tři branky a dvě asistence.

V závěru loňského roku se ale vrátil zpět na sever Evropy, aby mohl zabojovat o místo na únorových olympijských hrách. Na turnaji v Miláně naskočil do čtyř zápasů, bodově se v nich nezapsal.

Další šanci na reprezentační úrovni dostává nyní na mistrovství světa ve Švýcarsku, kam v úterý se zbytkem týmu odcestoval. V národním týmu dosáhl před dvěma lety na titul světového šampiona na domácím turnaji.

A ačkoliv se veřejně mluvilo i o návratu do Sparty, nakonec se Tomášek přidává k nabité soupisce východočeského celku s tahouny Romanem Červenkou či Lukášem Sedlákem.

„David se vrací jako komplexní, vyzrálý hokejista v nejlepších letech. Má zkušenosti z nejlepších lig světa i z národního týmu. Věříme, že bude jedním z lídrů naší ofenzivy,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Pražský rodák dosud v extralize nasbíral 206 bodů (94+112) za 322 duelů. Zápisy do statistik bude nyní rozšiřovat na východě Čech.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

