Když je to vyhrocené, musím zasáhnout, říká budějovický obránce Štich

Kde se zlomil pátý zápas?

Ubráněným oslabením tři na pět ve třetí třetině. Oni stáhli náš dvoubrankový náskok, mysleli si, že nás dorazí. Ale kluci to ubránili a gól na 3:2 je úplně položil.

Chytil jste rychle tempo utkání?

Z mojí pozice jsem na to za poslední sezony zvyklý. Ze začátku jsem si dával krátká střídání, pak jsem se do toho naplno dostal.

Sérii jste značně zdramatizovali. Větší tlak je teď na soupeři?

Oni si mysleli, že nás přejedou 4:0 a dají si pár dní volna před semifinále. Ale my budeme bojovat do úplného konce a chceme se vrátit na sedmý zápas do Třince.

Jste v půlce cesty k tomu, abyste jako první tým v českém play off otočili sérii z 0:3 na 4:3. Věříte, že je to reálné?

Musíme věřit. Ale nepředbíhejme, teď se musíme nachystat na šestý zápas doma. Bylo by každopádně zajímavé, když Třinec lámal rekordy v počtu titulů, že by zlomil i tenhle.

Nenecháte se až moc vyhecovat od vyprodané haly?

Těšíme se na diváky, vytvoří nám opět úžasnou kulisu. Ale myslím, že to máme v hlavách srovnané. Nenecháme se vybláznit, abychom měli rudé oči. Lidi nám pomůžou.

Znovu se potkáte s Markem Daněm, na něhož jste ve čtvrtém duelu startoval. Jste na něj připravený, když bude zlobit?

To jsou momenty, kdy je to vyhrocené. Musím zasáhnout a vyřešit to. Ale to se neplánuje. Je třeba si to vyjasnit i třeba slovně, ale abych kvůli tomu neoslabil tým.

Vaším tahounem je Jáchym Kondelík. Jak vnímáte jeho výkony?

Hraje výborně, ale víc kluků ukazuje velkou energii. I další mladší hráči si v sérii víc a víc věří. Nicméně už to není o jednotlivcích, důležitý je tým. K tomu nás drží Hrášek (brankář Dominik Hrachovina – pozn. red.). A společně jsme lepší a lepší.