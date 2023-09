Přišel jsem dělat body, říká hradecký Šťastný. Jak si povede proti „svým“?

„Určitě můžeme být spokojeni, získali jsme šest bodů, což je super,“ říká třicetiletý hokejista, jehož nějvydařenější část kariéry byla dosud spojena právě s klubem dnešního soupeře Mountfieldu.

Teprve třetí kolo a hned hodně prestižní zápas. Jak ho berete?

Těším se hodně, v Boleslavi mám hodně kamarádů. Motivace po pěti letech, co jsem tam byl, je pro mě přece jenom trošku jiná.. A oni přijedou hned ve třetím kole. S některými hráči jsem v kontaktu, napsali jsme si, na ledě to určitě bude vyhecované, ale fair-play.

Hradec - Boleslav Pátek 18.00 online

Po prvních dvou zápasech na tom jsou týmy rozdílně. Vy jste oba zápasy vyhráli, Mladá Boleslav zatím ani jeden. Bude mít o to větší motivaci?

Bude to hlavně těžký zápas, což ale tady bude každý. Protože ještě nevyhráli, budou o to chtít víc, hrají nepříjemný bruslivý styl.

Vám se naopak první dva zápasy vydařily a zatím jste ještě neztratili ani jediný bod. Jste spokojeni?

Spokojeni samozřejmě ano, ale nějaké chyby tam byly a hra nebyla úplně podle našich představ. Na druhou stranu tam byla spousta dobrých věcí, takže co víc si přát.

Co vás může těšit, jsou třeba přesilovky. Proti Liberci jste využili hned dvě...

Víme, že přesilovky jsou důležité, v rozhodujících momentech mohou zápasy vyhrávat, takže na nich od začátku pracujeme. Pořád si něco ukazujeme, trénujeme. Doufám, že se nám bude dál dařit si jimi pomáhat. Stejně jako kluci skvěle brání v oslabeních, tak my musíme dávat góly v přesilovkách.

V neděli se vám podařilo vstřelit první extraligový gól za Hradec, nemusel jste na něj čekat dlouho. Zároveň už máte ve statistice i jednu asistenci, takže vás asi vedle výsledků týmu těší i pohoda z vydařeného osobního vkladu na začátku sezony.

Netajím, že jsem do Hradce přišel dělat body. Hokej je sice týmovým sportem, ale body se ode mě očekávají a já se pro splnění tohoto očekávání budu snažit dělat maximum. Proto jsem rád, že jsem hned v druhém zápase sezony gól dal. Každému hráči to určitě pomůže, když se trefí v novém prostředí, a já nejsem výjimkou. Věřím, že v tom budu pokračovat, ale pravdou je, že to vždycky může být lepší.