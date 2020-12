Hra byla lepší, ale už tu šňůru musíme prolomit, velí plzeňský Stach

Brali jste bod, ale byla z toho další porážka, už pátá v řadě.

Byl to remízový zápas, vyrovnaný z obou stran. Z těch pěti prohraných zápasů jsme odehráli asi nejlepší. Druhý bod se rozdal v nájezdech, tam je to vabank. Ale z naší strany to nebylo špatné, musíme makat dál a konečně tu šňůru prolomit.

Máte už tu nepříjemnou sérii v hlavách?

Když se pětkrát prohraje, jinak to ani nejde. Ale musíme se snažit na to zapomenout, myslet vždy jen na další zápas a ten se pokusit vyhrát.

Je tlak o něco menší vzhledem k tomu, že se letos nesestupuje?

Nevím, jestli je to v tomhle snazší. Tady v Plzni se nikdy nekoukalo na to, jestli se sestupuje nebo ne. Tady je cíl vyhrávat co nejvíc a hrát pořád nahoře. Tohle roli nehraje. Něco jsme si na začátku sezony uhráli, máme nějaký bodový polštář. Ale chceme už to prolomit.

V samostatných nájezdech jste měl dva pokusy. První proměnil ranou pod horní tyč, co chybělo při tom druhém?Každý hráč má nějaký svůj oblíbený nájezd. Takže při prvním jsem měl jasno. Podruhé už jsem klasicky něco vymýšlel a podle toho to také dopadlo.

Trenéři zamíchali sestavou, vy jste hrál s Pourem a Kracíkem. Pomohlo i to ke zlepšené hře?

Doufejme, že ano. Když se prohrává, snaží se s tím trenéři něco udělat. Hra z naší strany byla dobrá a doufám, že na to navážeme hned v pondělí v Litvínově.

Svátky pro vás byly krátké, jak jste si vůbec užil Vánoce?

Měli jsme dva dny volno. Mám dceru a nechtěli jsme, aby měla úplně zmatek, takže Štědrý den byl nejdříve s předstihem u nás. A druhý den už jsme objížděli příbuzné, to jsem byl hlavně za taxikáře. Ale Vánoce si užívám hodně. Když máte malou dcerku, která ještě pořád věří na Ježíška, je to paráda.