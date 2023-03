Hráčům se vyhýbám. Pospíšil o komentování i herectví: Štáb za mě psal petici

Extraliga vlastně nezná rok bez Pospíšila. I proto se další díl seriálu iDNES.Premium, připomínajícího třicáté výročí samostatné soutěže, věnuje výřečnému a pohotovému spolukomentátorovi.

Proslavila vás extraliga?

Když jsem hrál, byla kolem mě spousta kamarádů a plácalů po ramenou. Člověk skončil, vystřízliví a pochopí, jak je jakási sláva pomíjivá. Když pracuju v televizi, hlavně v play off si všímám, že se na vás i mimo zimák občas někdo otočí. Spíš mi to ale přijde jako pohled: Sakra, odkud toho chlapa znám? Za ksicht v televizi si nic nekoupíte, možná vám to jen malinko otevře dveře.