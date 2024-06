Od komentování k hledání posil. Pospíšil je hlavním skautem Pardubic

„Moc se na to těším. Je to pro mě výzva, zase něco trochu jiného,“ uvedl Pospíšil pro klubový web Dynama. Ve funkci nahradí Petra Sýkoru, který se v květnu přesunul do role sportovního ředitele.

„Jsem velmi rád, že se David vrací zpátky do Pardubic. Byl skvělým hokejistou, oceňuji také jeho názory, které prezentoval jako expert v televizi,“ řekl Sýkora k angažování nového skauta.

Podle něj má Pospíšil pro pozici ideální předpoklady.

„Za téměř 20 let v této pozici nakoukal spoustu zápasů a perfektně se orientuje v hokejovém prostředí, což je v této funkci, která je pro klub velmi důležitá, stěžejní. Kromě přehledu má také skvělé komunikační schopnosti, které jsou ku prospěchu,“ doplnil Sýkora.

Jeho slova potvrzuje i sám bývalý útočník.

„Hokej mě provází celým životem, od roku 2006 vidím každý rok více než 100 zápasů, neskutečné množství hráčů. Chtěl bych, aby naše spolupráce přinášela výsledky směrem k úspěchům Dynama,“ přál si Pospíšil.

Čáslavský rodák nebude ve východočeském klubu působit poprvé, na konci sezony 2012/2013 dělal asistenta Miloši Říhovi, za tým během aktivní kariéry naskočil do deseti sezon. V letech 1994 a 2003 získal stříbrné medaile.

„Strávil jsem v Pardubicích spoustu let. Mám ke klubu vztah, mám tu spoustu kamarádů a zažil jsem tu spoustu legrace, úspěchů i zklamání. Když Petr Sýkora přišel s touto nabídkou, ihned se mi to začalo honit hlavou. Dal jsem si to dohromady a kývnul, těším se na to,“ popsal Pospíšil.

Česká televize tak přichází o stálici hokejových přenosů, nejistota do další sezony zatím trvá také ohledně dalšího experta Milana Antoše. Toho v červenci čekají rehabilitace po autonehodě, která se stala v průběhu mistrovství světa. „Ale doufám, že když půjde všechno tak, jak má, v září budu na extraligu připravený,“ prohlásil na konci května Antoš.