„Emoce už vygradovaly. Měl hlavu dole, jsem rád, že se mi to povedlo. S tak malými hráči to bývá na hraně,“ vyprávěl Němeček po vítězství 3:0.

O druhém finalistovi, který se utká s Pardubicemi, se rozhodne v neděli v Praze. Sedmý zápas začíná v 18:30.

Davide, povyprávějte nám o hitu.

Výbornou práci odvedl Jani Lajunen, krásně mi Zbořila nahnal, takže jsem to měl více méně jednoduché. Vycítil jsem příležitost a vystoupil. Do play off tyhle věci podle mě patří. Já si toho vážím, protože z vlastní zkušenosti vím, že nejde o něco, co uděláte, kdykoliv si řeknete.

Je to matematika?

Bývá to o fous zvlášť proti takhle menším hráčům. Navíc s mojí výškou jdete vždycky na hranu. Chodím do toho, že to vyjde, nebo ne. Teď se povedlo trefit ho čistě, ale bývá to jak kdy.

Jak je složité to načasovat?

Záleží i na tom, jestli mě hráč čeká, jestli se na hit připraví. Vždycky se snažím, ale když hrajete tvrdě, občas vám to písknou. Musím se na to pořádně podívat ze záznamu, seběhlo se to hrozně rychle.

Povzbudil vás hit?

Jednoznačně. Jsem přesvědčený, že to nakopne celý tým. Vyšle zprávu soupeři, že hrajeme tvrdě.

Vy jste po hitu ale hned odjížděl na střídačku. Nechtěl jste se dostat do odvetné bitky?

Hrálo se dál a já chtěl rychle přestřídat. Vedli jsme 1:0, bylo by hloupé nechat se vyprovokovat a oslabit nás. Ale jako úprk bych to nehodnotil.

Šesté semifinále se nedá srovnávat s prvními pěti. Bylo vidět, že se předtím obě strany krotily.

Série začala vlažně z obou stran a já nevím, čím to bylo. Rivalita je velká, Praha a Brno, že jo. Nějak to nešlo, ale sami vidíte, že jak se série natahuje, už se emoce stupňují. Přichází s tím fyzická hra a potyčky.

Překvapilo vás, jak vlažně se začalo?

Rozhodně, ale důvod neznám. Jestli oba trenéři nabádali hráče, ať se nenechají vyprovokovat? Navíc až teď začaly eliminační zápasy. Ale jak jsem očekával, ty emoce teď v Brně vygradovaly. Byl to nejemotivnější duel.

V průběhu zápasu jste tam měl výměnu s brněnským Ferdou. Co se dělo?

Vybavuju si to moc dobře. Před brankou Komety se děl nějaký šrumec, viděl jsem, že Chlápu chytal Beaudin za hlavu a Ferda mě tam bránil. Vyměnili jsme si nějaké názory, pár krosčeků. Ale to je přesně ono, zrovna my šli do oslabení, takže jsme si řekli, že tím akorát nahráváme Kometě.

Co před sedmým zápasem ještě potřebujete změnit?

My jsme si po pátém duelu v Praze věci vyříkali. Přeneseme si pozitiva z Brna. Hokej je hra chyb, Kometa doma chybičku udělala a dostala první gól. Já jenom věřím, že nejde o náhodu. Jdeme si tomu naproti poctivostí, nasazením a souboji.

Považujete se pořád za favorita?

Může se říkat, co chce, ale tohle je semifinále. Není náhoda, že se do něj dostala čtyři nejlepší mužstva. Máme zkušený kádr, odehráli jsme x sérií, takže víme, že musíme udržet emoce na uzdě, jinak nás vytrestají.