Dal první gól za Spartu a zachránil puk na čáře, radost ale Němeček neměl

Z šesti přesilovek jste ani jednu neproměnili, proč?

Oproti Plzni byl vidět velký rozdíl. My jsme nebyli schopni si přesně nahrát, pořád jsme se honili, bylo to takové neučesané a roztěkané. Něco tomu chybělo.

A co?

To teď nedokážu říct. Jako bychom neměli klid na hokejce a hráli s přílišným respektem.

Naopak Plzeň proměnila dvě z pěti přesilovek. A rychle.

Těžko se brání, mají jednu z nejlepších přesilovek v lize. A my jsme dali Milanu Gulašovi prostor a čas. Kdyby je neměl, taky to nedá.

Mohlo vás ovlivnit to, že jste hráli o první místo?

Všichni to v hlavách asi měli, ale proti kvalitním mužstvům chcete hrát vždycky naplno. Plzeň je dost kvalitní. Nás to určitě prověřilo, do budoucna nám to dá.

Z čeho se dá ponaučit?

Musíme zlepšit detaily. Ty rozhodujou. Oni plnili všechno, co měli, to rozdíl udělá.

Máte alespoň radost z prvního gólu?

Upřímně řeknu, že bych ho radši vyměnil za tři týmové. Trochu jsem věřil, že nás nastartuje. Bohužel, snad to bude v pátek proti Hradci lepší.

Gól jste dal v pádu z rohu, to je neobvyklé místo pro obránce.

Ono se to seběhlo hrozně rychle, brankář Frodl byl mimo bránu, tak jsem to zkusil.

Taky jste v jednu chvíli zachraňoval puk z brankové čáry, viďte?

To ano, naštěstí jsem zareagoval včas. Hned jsem věděl, že to gól nebyl, i když to šli rozhodčí ještě zkontrolovat.

Moment, kdy se puk zastavil na čáře: