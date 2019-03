Třinecký obránce Musil si bojovností vysloužil zelenou helmu

„Abych řekl pravdu, vůbec jsem nesledoval, jak si vedu, nedíval jsem se na statistiky,“ řekl Musil. „Až před posledním únorovým zápasem jsem se dozvěděl, že mám náběh na vítězství v Radegast indexu.“

Co to pro něj znamená? „Potěší to. Ukáže se i ta černá defenzivní práce, kterou na ledě málokdo vidí. Hráči, kteří střílejí góly, jsou vidět více,“ odpověděl.

Obránce David Musil (vlevo) měl v úterním utkání s Chomutovem poprvé na hlavě zelenou helmu pro vítěze Radegast indexu.

V hodnocení Radegast indexu za celou sezonu je Musil třetí se 152 body. Před ním jsou stálice mezi bojovníky – vítkovický Jan Výtisk (265 bodů) a brněnský Michal Gulaši (231). Musil podotkl, že osobní statistiky neřeší. „Pro mě jsou podstatné ty týmové,“ uvedl.

Zítra se mezi Třincem a Libercem rozhodne o tom, kdo zvítězí v základní části extraligy. Liberec má o dva body více a nesmí na ledě Sparty bodovat, aby Oceláři uspěli. Ti naopak potřebují získat v Mladé Boleslavi tři body.

„Šanci na první místo pořád máme. Víme, že musíme zvládnout ten poslední zápas, ale zbytek neovlivníme,“ podotkl David Musil.