Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

„Nastoupili jsme jako bojovníci, každý tam nechal maximum, co v daný moment měl. A do Pardubic jedeme zase bojovat,“ řekl třinecký útočník Oscar Flynn, který už ve druhé minutě vstřelil vedoucí gól.
Musil vstřelil vítězný gól po přihrávce Flynna ve 36. minutě.
„Že jsem dal gól, je super, ale důležitá je ta výhra,“ prohlásil David Musil, který se v letošním play off prosadil podruhé. Za celou sezonu dal čtyři góly. „Viděl jsem, že tam Osky jede, a tak jsem se mu snažil najet. Nahrál mi, puk jsme si přikopl a snažil se trefit bránu.“
Třinecký trenér Boris Žabka uvedl, že to byla v podstatě nacvičená akce. „Vyplynulo to z otočení na volnou stranu, kam by měl jít bek podpořit útok. Objevil se tam, trefil jsem a jsme rádi, jak utkání zvládl.“
Šťastného střelce Musila ocenil i kolega Flynn. „Musku na ledě cítím – že se blíží něco nebezpečného,“ podotkl. „Chvíli jsem si ale myslel, že jsem mu hodil brambor na nohy, ale parádně si s tím poradil a nečekanou, rychlou střelou poslal puk do branky,“ dodal Flynn.
Jak sám podotkl, nepřekvapilo jej, že se před brankou zjevil zrovna obránce Musil „Beci nás dneska parádně podporovali a tenhle gól vyplynul z našeho přečíslení. Byl tam ten správný muž.“
Paradoxně rozhodl hokejista, který den před tím během třetího duelu, skončil na střídačce jako sedmý obránce.
„Tak jsme to nastavili. Snažíme se reagovat na vývoj zápasů, hrají ti nejlepší, které máme na střídačce,“ prohlásil Boris Žabka. „Chlapci jsou s tím srovnaní. Včera vyšlo na Davida, že seděl, a dnes naopak rozhodl. Role jsou dané a vzal to.“
David Musil potvrdil, že roli náhradníka neřešil. „Pro mě je důležitá výhra celého týmu.“
Je pro Musila gól proti Pardubicím, odkud se před touto sezonou do Třince vrátil, cennější než ostatní? „To nemůžu říct. Jestli dám gól já, nebo někdo jiný, na tom nezáleží. Hlavní je vítězství,“ odpověděl.
To bylo podle obránce podpořené obětavou hrou a výborným výkonem brankáře Ondřeje Kacetla. „Podařilo se nám urvat oba domácí zápasy a teď pojedeme do Pardubic bojovat dál,“ prohlásil David Musil.
Pátý duel bude v neděli od 17.00 v pardubické hale a šestý v úterý v třinecké.