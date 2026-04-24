Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Jiří Seidl
  7:00
Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice sedmého beka pobyl na ledě v součtu jen něco přes dvě minuty. Třinečtí díky jeho vítěznému gólu vyhráli 4:2 a srovnali stav série na 2:2.
Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu Musilovi. | foto: MAFRA

Pardubický gólman Subban inkasuje po střele třineckého Musila.
Potyčka mezi třineckým Davidem Musilem (vlevo) a Janem Košťálkem z Pardubic
Obránce třineckých hokejistů David Musil (vlevo) sleduje dění před svou brankou.
Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary.
15 fotografií

„Nastoupili jsme jako bojovníci, každý tam nechal maximum, co v daný moment měl. A do Pardubic jedeme zase bojovat,“ řekl třinecký útočník Oscar Flynn, který už ve druhé minutě vstřelil vedoucí gól.

Musil vstřelil vítězný gól po přihrávce Flynna ve 36. minutě.

„Že jsem dal gól, je super, ale důležitá je ta výhra,“ prohlásil David Musil, který se v letošním play off prosadil podruhé. Za celou sezonu dal čtyři góly. „Viděl jsem, že tam Osky jede, a tak jsem se mu snažil najet. Nahrál mi, puk jsme si přikopl a snažil se trefit bránu.“

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Třinecký trenér Boris Žabka uvedl, že to byla v podstatě nacvičená akce. „Vyplynulo to z otočení na volnou stranu, kam by měl jít bek podpořit útok. Objevil se tam, trefil jsem a jsme rádi, jak utkání zvládl.“

Šťastného střelce Musila ocenil i kolega Flynn. „Musku na ledě cítím – že se blíží něco nebezpečného,“ podotkl. „Chvíli jsem si ale myslel, že jsem mu hodil brambor na nohy, ale parádně si s tím poradil a nečekanou, rychlou střelou poslal puk do branky,“ dodal Flynn.

Jak sám podotkl, nepřekvapilo jej, že se před brankou zjevil zrovna obránce Musil „Beci nás dneska parádně podporovali a tenhle gól vyplynul z našeho přečíslení. Byl tam ten správný muž.“

Paradoxně rozhodl hokejista, který den před tím během třetího duelu, skončil na střídačce jako sedmý obránce.

„Tak jsme to nastavili. Snažíme se reagovat na vývoj zápasů, hrají ti nejlepší, které máme na střídačce,“ prohlásil Boris Žabka. „Chlapci jsou s tím srovnaní. Včera vyšlo na Davida, že seděl, a dnes naopak rozhodl. Role jsou dané a vzal to.“

David Musil potvrdil, že roli náhradníka neřešil. „Pro mě je důležitá výhra celého týmu.“

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Je pro Musila gól proti Pardubicím, odkud se před touto sezonou do Třince vrátil, cennější než ostatní? „To nemůžu říct. Jestli dám gól já, nebo někdo jiný, na tom nezáleží. Hlavní je vítězství,“ odpověděl.

To bylo podle obránce podpořené obětavou hrou a výborným výkonem brankáře Ondřeje Kacetla. „Podařilo se nám urvat oba domácí zápasy a teď pojedeme do Pardubic bojovat dál,“ prohlásil David Musil.

Pátý duel bude v neděli od 17.00 v pardubické hale a šestý v úterý v třinecké.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

23. dubna 2026  21:46

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku na vítězné vlně. Ve čtvrtek večer ve Vídni zdolala Rakousko 5:1. Debut v české bráně si odbyl Jan Bednář, který...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:26

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

23. dubna 2026  19:19

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.