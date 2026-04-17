Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

Pardubičtí jsou na Masarykův pohár od roku 2020, kdy klub převzal Petr Dědek, pořádně nažhavení. Jenže nejprve ve finále padli s Oceláři a rok na to s Brnem.
Budou nyní o to více nahecovaní?
„Nevím, na to se nesoustředím. Hledím na naši hru. To je hlavní,“ prohlásil Musil, který se před touto sezonou do Třince vrátil.
A to, jak připomněl, byla jeho priorita, když o něj v Pardubicích ztratili zájem. „Řekli mi, že není jisté, že budu mít místo v sestavě, že mají přetlak obránců a že si mohu hledat angažmá někde jinde,“ vyprávěl obránce loni v červenci. „Moje první myšlenka byla Třinec, protože jsem tady zažil skvělé roky. A vyvrbilo se vše tak, že jsem opravdu tady.“
Nyní je znovu ve finále.
Odmítl ovšem, že by po konci v Pardubicích byl před finále vyburcovanější. Jen připustil, že v Dynamu zažíval větší tlak než v Třinci. „Ale teď už tam nejsem, tak těžko říct, jaké to tam je,“ podotkl.
Oceláři si budou muset dávat pozor na celek, který ovládl základní část. Nicméně Musil konstatoval: „Ale všechno je o nás. Máme svůj plán a tím se musíme řídit.“ Ani při dotazu, v čem je největší síla Pardubic, se příliš nerozpovídal. „Co jsem koukal, mají velmi dobré přesilovky, celkově je to kvalitní tým,“ odpověděl.
I tentokrát se bude moci spolehnout na podporu svého otce Františka, někdejšího reprezentačního obránce se 797 starty v NHL za Minnesota North Stars, Calgary Flames, Ottawa Senators a Edmonton Oilers.
František Musil je sice odchovancem Pardubic, kde v roce 1980 začal svou kariéru, ale přeje synovi, na jehož zápasy pravidelně dojíždí. A vždy, když dorazí do Třince, zamíří před utkáním na vrch Javorový.
„Jo, jo, snaží se ho pokaždé vyběhnout, je to pro něj už taková tradice od prvního roku, co jsem hrál v Třinci,“ usmál se bek Ocelářů. „Když je volno, na Javorový si taky rád vyjdu, ale před zápasem ne. Navíc teď se dvěma dětmi je to trošku náročnější. Máme jiné kopce, kam chodíme.“
O víkendu v Pardubicích, kde finálová série začíná, by Musilův otec neměl chybět, ale zda dorazí do Třince, zatím jisté není. „Blíží se mistrovství světa osmnáctek, uvidíme,“ připomněl, že jeho otec skautuje hokejisty pro Buffalo Sabres.
Dodal také, že se s tátou o hokeji často baví. „Ale ne o každém zápase. Důležité je, že se na něj mohu obrátit, když potřebuju,“ řekl Musil, který od roku 2018 vyjma covidové sezony 2019/20, kdy se extraliga nedohrála, sbírá medaile.
Neslýchá však doma, že by mu už jednou mohla sezona skončit i dříve?
„Kdepak, jsou rádi, že mě mohou podporovat. Navíc rodiče vědí, o čem sport je a že to není jen tak dostat se do finále. A když se nám to podaří, jsou hrdí,“ připomněl i maminku Andreu, rozenou Holíkovou, která byla profesionální tenistka.