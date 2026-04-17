Tipsport extraliga 2025/26

Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

Jiří Seidl
  14:27
Tři výhry, tři porážky. Vyrovnanou bilanci z finálových soubojů v hokejové extralize má třinecký obránce David Musil. S Oceláři vybojoval tři zlata a jedno stříbro, s pardubickým Dynamem oba souboje o titul v minulých dvou letech prohrál.
Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary.

Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Obránce třineckých hokejistů David Musil (vlevo) sleduje dění před svou brankou.
Zleva David Musil z Třince a Connor Bunnaman z Hradce Králové v souboji u...
Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...
Karlovarský útočník Ondřej Beránek zastavuje třineckého obránce Davida Musila.
Pardubičtí jsou na Masarykův pohár od roku 2020, kdy klub převzal Petr Dědek, pořádně nažhavení. Jenže nejprve ve finále padli s Oceláři a rok na to s Brnem.

Budou nyní o to více nahecovaní?

„Nevím, na to se nesoustředím. Hledím na naši hru. To je hlavní,“ prohlásil Musil, který se před touto sezonou do Třince vrátil.

A to, jak připomněl, byla jeho priorita, když o něj v Pardubicích ztratili zájem. „Řekli mi, že není jisté, že budu mít místo v sestavě, že mají přetlak obránců a že si mohu hledat angažmá někde jinde,“ vyprávěl obránce loni v červenci. „Moje první myšlenka byla Třinec, protože jsem tady zažil skvělé roky. A vyvrbilo se vše tak, že jsem opravdu tady.“

Nyní je znovu ve finále.

Odmítl ovšem, že by po konci v Pardubicích byl před finále vyburcovanější. Jen připustil, že v Dynamu zažíval větší tlak než v Třinci. „Ale teď už tam nejsem, tak těžko říct, jaké to tam je,“ podotkl.

Oceláři si budou muset dávat pozor na celek, který ovládl základní část. Nicméně Musil konstatoval: „Ale všechno je o nás. Máme svůj plán a tím se musíme řídit.“ Ani při dotazu, v čem je největší síla Pardubic, se příliš nerozpovídal. „Co jsem koukal, mají velmi dobré přesilovky, celkově je to kvalitní tým,“ odpověděl.

I tentokrát se bude moci spolehnout na podporu svého otce Františka, někdejšího reprezentačního obránce se 797 starty v NHL za Minnesota North Stars, Calgary Flames, Ottawa Senators a Edmonton Oilers.

František Musil je sice odchovancem Pardubic, kde v roce 1980 začal svou kariéru, ale přeje synovi, na jehož zápasy pravidelně dojíždí. A vždy, když dorazí do Třince, zamíří před utkáním na vrch Javorový.

Adam Musil (vpravo) s otcem Františkem (uprostřed) a starším bratrem Davidem, jenž právě získal mistrovský titul s Třincem. Teď proti němu bude nastupovat v extralize.

„Jo, jo, snaží se ho pokaždé vyběhnout, je to pro něj už taková tradice od prvního roku, co jsem hrál v Třinci,“ usmál se bek Ocelářů. „Když je volno, na Javorový si taky rád vyjdu, ale před zápasem ne. Navíc teď se dvěma dětmi je to trošku náročnější. Máme jiné kopce, kam chodíme.“

O víkendu v Pardubicích, kde finálová série začíná, by Musilův otec neměl chybět, ale zda dorazí do Třince, zatím jisté není. „Blíží se mistrovství světa osmnáctek, uvidíme,“ připomněl, že jeho otec skautuje hokejisty pro Buffalo Sabres.

Dodal také, že se s tátou o hokeji často baví. „Ale ne o každém zápase. Důležité je, že se na něj mohu obrátit, když potřebuju,“ řekl Musil, který od roku 2018 vyjma covidové sezony 2019/20, kdy se extraliga nedohrála, sbírá medaile.

Neslýchá však doma, že by mu už jednou mohla sezona skončit i dříve?

„Kdepak, jsou rádi, že mě mohou podporovat. Navíc rodiče vědí, o čem sport je a že to není jen tak dostat se do finále. A když se nám to podaří, jsou hrdí,“ připomněl i maminku Andreu, rozenou Holíkovou, která byla profesionální tenistka.

Semifinále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

