Tipsport extraliga 2025/26

David Moravec junior: Bavila mě obrana, ale táta se naštval, a tak jsem útočník

Jiří Černý
  9:49
Ví, že jeho jméno budí v Česku pozornost. „To, co dokázal taťka, se překonává těžko,“ říká David Moravec, dvacetiletý hokejový útočník brněnské Komety a syn dvojnásobného mistra světa i olympijského vítěze. Sám má ke startu pod pěti kruhy zatím daleko. Teprve sbírá první extraligové starty a snaží se napsat vlastní kapitolu příběhu rodu Moravců.
David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v zápase Ligy mistrů proti Zugu.

Třinecký útočník Daniel Kurovský v souboji s karlovarským obráncem Davidem...
Martin Procházka z Kladna (vpravo) střílí gól. Brankář Dominik Frodl z...
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
7 fotografií

Jaké to je být hokejistou se jménem David Moravec?
Těžké, někdy i nepříjemné, jelikož většina lidí ode mě čeká nějaké výsledky.

Měl jste období, kdy vás to třeba štvalo? Musel jste odmítat srovnávání s tátou?
To asi ne, nijak mi to nevadilo. Nebo takhle: spíš mi vadilo, že kdekoli se psalo o mně, tak byl vždycky zmíněný i taťka. A možná i víc on než já.

Jinými slovy jste byl uváděn jako syn střelce vítězného gólu ve finále mistrovství světa. Na druhou stranu ve vás musí být i velká hrdost...
Strašně velká, fakt neskutečně si vážím toho, co dokázal. A nejen já, ale hodně lidí z České republiky. A myslím si, že on si to taky užívá.

Pojďme k vašim úspěchům. Váš premiérový gól v extralize padl proti Vítkovicím. Co vám na to táta jako legenda tohoto klubu řekl?
Byl jsem určitě rád, že jsem ten gól dal, a táta byl určitě také rád. Na to, že to bylo proti „jeho“ týmu nic neříkal. Byl by určitě naštvanější, kdyby to bylo proti Karlovým Varům, kde dělá asistenta trenéra. Bylo by super dát gól i proti němu.

Zkraje března pro to budete mít příležitost. Nicméně s Vítkovicemi není spojena jen kariéra vašeho otce, ale i vaše.
Byla to zkrátka čirá radost z prvního gólu v extralize. Nějak jsem fakt, že jsem odchovancem Vítkovic, v hlavě neměl. I proto, že jsem pak do dorostu šel do Poruby, kde jsem udělal zřejmě větší krok v kariéře než ve Vítkovicích.

Nezvažoval jste v tomto období kariéry možnost utéct do světa, kde by vaše jméno nepoutalo takovou pozornost?
Nezvažovali jsme s taťkou žádnou cestu do zámoří nebo něco takového. A myslím si, že jsem si zatím vybral správně. Uvidíme, jak v tom budu pokračovat. Je to jenom na mně.

Měl jste dané, že budete útočník jako táta?
Vždycky jsem to měl předurčené, byť mě v žácích strašně bavilo hrát obránce. Taťka byl naštvaný, protože chtěl, ať dávám góly jako on, tak jsem pak šel do útoku.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. David Moravec, asistent trenéra Varů.

Je při olympiádě u vás doma větší šrumec, nebo si lidé spíš vzpomenou na tátův slavný gól proti Finsku ve finále mistrovství světa? Přitom je také olympijský vítěz z Nagana.
Já už teď doma nejsem, bydlím v Brně. Z okolí to asi někdo připomene, ale není to tak časté.

Jak se bude sledovat u Moravců olympijský turnaj v Miláně, který tento týden začal?
Určitě se na něj budeme dívat. I taťka říkal, že se na zápasy těší, snad to Češi dotáhnou co nejdál.

Táta byl zároveň televizním expertem. Skládáte si doma vlastní nominace?
To asi úplně ne. To jde úplně mimo nás.

Ale asi od něj dostáváte rady.
Po každém zápase mi přijde nějaký feedback (zpětná vazba). Táta posílá různé klipy, co jsem mohl udělat lépe, že se na to mám zaměřit na tréninku. Ale na druhou stranu posílá i klipy, co jsem udělal dobře, ať mi nespadne sebevědomí. Jsem hrozně rád, že mi takto radí.

Takže máte tátu a osobního trenéra v jednom.
Pár videí vždycky přijde, takových pět či šest za zápas. A je super se na to podívat. I to, že mi to zhodnotí profík.

Co je nejčastější poznatek či výtka?
Že mám být nebezpečnější a tlačit se víc do brány. Zkrátka být hladovější.

A pochvala?
Těch moc není, ale něco se tam vždycky najde.

Musíte umět bekhendovou kličku tak dokonale, jak ji zvládal táta?
Nikdy mi neřekl, že ji musím umět stejně jako on. Vždycky, když jel nájezd, tak ji dělal, ale já jsem jistější na forhend, spíš se tedy v koncovce tlačím do forhendu.

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea. Gól oslavil David Moravec (číslo 14).

Proč jste vlastně zakotvil v Brně, když jste Ostravák?
Pan Beran, který byl předtím trenér juniorky a teď je u áčka, mě viděl a hned se ozval, že by mě tu v juniorce na sezonu chtěl. Dávalo mi to z nabídek největší smysl. A také se mi líbilo, jak dobře se mnou pracoval. Kometa mi pak nabídla smlouvu, takže jsem tady zůstal a zatím mi to vyhovuje.

V této sezoně je kolem vás čím dál větší šrumec. V extralize máte 20 startů a v nich tři kanadské body. Je vaším hlavním úkolem hrát jednoduše a získávat zkušenosti?
Ano, nejsem tam od toho, abych něco tvořil a hrál si na zkušeného. V první sezoně se chci tak nějak otrkat a pak být každou sezonu lepší.

Vedle bratrů Zohornových se člověk leccos přiučí. Měl jste možnost si s nimi pár zápasů zahrát, co vám ukázali?
Určitě to bylo super. Hrát po boku bratrů Zohornových mi hodně dalo a myslím, že si z toho do budoucna vezmu spoustu věcí.

Oni si přitom možná zahráli i proti vašemu tátovi...
Je možné, že si Tomáš proti němu někde zahrál, když byl mladý. Co vím určitě, tak si proti němu zahrál Michal Gulaši.

Přišla na to řeč v kabině?
Jo, říkal mi, že si mě pamatuje jako malého kluka, když jsem ještě běhal po Vítkovicích. Pamatuje si mě jako úplné dítě a teď spolu sedíme v šatně a hrajeme zápasy. Je to vtipné.

Když jsme řešili vaše jméno, jaký máte vztah s vaším jmenovcem Davidem Moravcem z Karlových Varů?
Známe se, pozdravíme se, chvíli si popovídáme, ale dál to nijak nerozvíjíme.

Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální

Nechodí vám omylem maily určené pro něj, nespletli si vás někdy?
Jednou se to stalo u kartičky. Byl tam ten z Karlových Varů a chtěli po mně podpis. Řekl jsem, že to nejsem já, a omluvil jsem se.

Jak probíhá boj o sestavu v hlavním týmu Komety s dalšími mladíky Chludilem, Boltvanem, Rakusem či Veselským?
Myslím, že nejvíc toho zatím odehrál Danny Chluďa. Bydlíme spolu na bytě v Brně, je moc šikovný hokejista, teď byl na šampionátu do dvaceti let.

Berete to mezi sebou jako souboj?
Je mezi námi zdravá konkurence. Když jeden hraje a druhý sedí, trochu si to závidíme. Zároveň se ale podporujeme a přejeme si to navzájem. Dá se říct, že je to menší souboj. Přáli bychom si hrát oba, ale zároveň nás štve, když jeden vezme místo druhému.

Patřil jste mezi ty, kteří hodně profitovali z účasti Komety v Lize mistrů. Bral jste to jako velkou příležitost?
Určitě. Pro mladé hráče je skvělé zahrát si za Kometu i proti silným evropským týmům.

Vnímal jste rozdíl mezi evropskou soutěží a extraligou?
První zápas za áčko jsem hrál až proti Zugu, takže srovnání s extraligou přišlo až potom. Obojí je chlapský hokej, fyzicky náročný.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky se chystají na olympijské čtvrtfinále, zabojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. Do cesty se jim postaví Švédky,...

13. února 2026

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat...

13. února 2026

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim...

12. února 2026  20:26

Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl...

12. února 2026  20:05

Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

12. února 2026  19:59

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

12. února 2026  19:04

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

12. února 2026  19:02

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

12. února 2026

Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na...

11. února 2026  21:46

