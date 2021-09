Krejčí: Pošťuchování s Plekancem? To je už za námi. Za Jágra jsem rád

Co utkání rozhodlo?

Přesilovka pět na tři v poslední třetině, nebyl to možná tak krásný zápas, ale dřeli jsme a tři body to jsou důležité.

Jak jste vnímal souboj s Jágrem a Plekancem?

S Plekym jsme proti sobě nastupovali hodně, je to jeden z nejlépe bránících útočníků, člověk se proti němu těžko prosazuje. Trochu mě zklamalo, že jsme nehráli v Kladně, moc jsem se tam těšil.

Vy i Plekanec jste ve svých týmech strávili nejvíc času na ledě, přitom vám je oběma nad 35. Co říkáte na tu porci?

Nic bych v tom nehledal, Plekyho trochu znám, vím, co tomu dává v letní přípravě. K tomu jsme viděli hodně přesilovek a oslabení, to hrajeme oba... A já tam tedy párkrát zůstal déle, než jsem měl...

Nevyčerpává vás to?

Musím hrát chytře. Vyčerpává mě hlavně cesta. Je to ohromně dlouhé, nejsem na to zvyklý. Rád si odpočinu, chviličku před zápasem se vyspím, ale teď se mi to v autobuse zatím nedaří. Musím to vypilovat.

Stihl jste si s Jágrem a Plekancem promluvit?

Vůbec, přijeli jsme dvě hodiny před utkáním, nebyl na to čas. Možná na mě někde počkají teď po zápase, ale vím, jak se člověk cítí po porážce, asi nemají moc náladu.

Vybavujete si, že jste se v NHL s Plekancem často pošťuchovali?

To je už za námi, od té doby jsme spolu byli párkrát v reprezentaci a když jsme tam, vycházíme spolu vždy v pohodě.

Hraje pořád stejně jako v NHL?

Maká nahoru dolu, je výborný na buly, v protiútocích, což dnes dokázal gólem. Dobrého hráče prostě celý zápas neuhlídáte. Nezpomalil, hraje dobře. Je nepříjemné proti němu stát.

Co říkáte na Jágrův vstup do extraligy?

Jsem strašně rád, že ještě hraje. Taková ikona. V tom věku je to neskutečné. A když má kotouč na holi, pořád je silný, má přehled. Musíte si na něj dávat pozor.

Umíte si představit sebe v 50 v extralize?

Sebe? Vůbec! Ani ve čtyřiceti.

Užíváte si děti, které vás na stadionu žádají o podpisy?

Je to pěkné. Vím, že kamkoliv přijedu, bude pár lidí chtít fotku a já to udělám rád.

Vedete po čtvrtku bodování extraligy, co vy na to?

Ani to neřeším, vím, že když budu připravený, něco na ledě prodám. Body jsou ale jedno. Přijel jsem do Olomouce, abychom tu udělali něco hezkého. Nesmíme usnout na vavřínu.