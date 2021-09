KOMENTÁŘ: David Krejčí. Nejlepší český centr, co hrál v NHL, víte?

Třeba útočník Columbusu Jakub Voráček před časem řekl: „Krejča je u nás nedoceněný. Podle mě je to jeden z nejlepších hráčů, kterého jsme kdy měli. V play off dokáže každý rok ještě zvednout výkonnost.“

Voráček o krajanovi uznale prohlásil i toto: „Takových hráčů v NHL moc není. Má svůj styl, diktuje tempo hry. To je hrozně těžké dělat. On je natolik zkušený a chytrý, že si tempo určuje podle sebe. Nemusí nikam lítat, a když má puk na hokejce, tak to má hlavu a patu.“

Jinými slovy, když je na ledě Krejčí, hraje se podle něj. „Přesně tak,“ kývl Voráček. „Bergeron je to samý. Takový byl Dacjuk a další velcí hráči, třeba Crosby.“

I Krejčího táta Zdeněk se domnívá, že se v Česku jeho synovi nedostávalo tolik pozornosti, jak by se na vítěze Stanley Cupu patřilo.

„Ze strany médií v Česku byl o něj opravdu minimální zájem po celou dobu jeho kariéry. Jiní hráči měli hromadu článků, až jsme se kolikrát ptali agentů, jak to je. To si musí hráč někdy novináře i sám zavolat, řekli. To David nikdy nedělal. V Americe to je jinak, tam se o něm vědělo víc, novináři ho víc brali. Ale i tam byly jiné megastar. I když David vyhrál dvakrát kanadské bodování play off, tak to nebyly palcové titulky, jako kdyby to udělal Ovečkin, to je jasné.“

Voráček souhlasí: „Strašně moc to dělají média. Když děláte s Krejčím dva rozhovory za sezonu a se mnou, s Pastou nebo s Hertlíkem patnáct, tak jsme na očích víc.“

Samotnému Krejčímu, který dvakrát nestojí o pozornost médií a nepropadl ani sociálním sítím, je to dávno fuk.

V Bostonu byl nejlépe honorovaným hráčem s patřičným respektem soupeřů. „To mi bohatě stačí. Hokej dělám pro fanoušky, ne pro novináře,“ vykládal loni v rozhovoru pro iDNES Premium. „Nemám takové jméno, které by figurovalo v médiích, ale trenéři vědí, kdo jsem. Poznám to, když proti někomu hraju.“

Třebaže mohl dál vydělávat miliony dolarů v zámoří, návratem do Olomouce ztropil v Česku hokejovou událost léta. Užívejme si, že takového - za mě tedy doceněného - pana Hokejistu máme na očích.