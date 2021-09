Krejčí upozorňoval rozhodčí: Nelíbí se mi, jak hráči padají a zakrývají puk

Podporu našla i ve fanoušcích, kterých došlo přes čtyři a půl tisíce.

„V NHL když zařve 17 tisíc lidí, tak je to něco jiného, ale tady fandové jedou celý zápas bez přestávky. To je super,“ pochvaloval si Krejčí, jehož jméno stadion nejednou vyvolával.

Poprvé v desáté minutě, když zaplněnou tribunu zakrylo choreo s vyobrazením navrátilce z NHL se Stanley Cupem nad hlavou. „Král je doma, ať žije král,“ stálo na něm.

Na začátku druhé třetiny to v Olomouci burácelo ještě víc. Krejčí do klece doklepl Ondruškovu ránu a otevřel si na Hané střelecký účet. Zvednutou hokejkou pak z lavičky všem poděkoval.

První zápas za vámi, dva body pro tým. Spokojenost?

Je z toho vítězství, to je hlavní. Jsem za něj strašně rád, stejně tak za super atmosféru.

Chvílemi byla skutečně elektrizující.

Ano a já si toho nesmírně vážím. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se vracel. Fanoušci udělali výbornou kulisu. Doufám, že budeme vyhrávat dál, především na domácím ledě, abychom stále mohli zažívat podobné děkovačky.

A druhý důvod byla rodina.

Bylo tady hodně známých, hrát před rodinou bylo neskutečné. Oni obětovali spoustu pro moji kariéru, toto je taková moje splátka.

Všiml jste si i fandů v bostonských dresech?

Soustředil jsem se na zápas. Moc jsem do hlediště nekoukal, ale atmosféru jsem vnímal po celou dobu zápasu a samozřejmě jsem přítomnost všech cítil. Cením si toho.

Vítězství se nerodilo lehce. Dvakrát jste museli dotahovat a rozhodli jste až v prodloužení.

Není příjemné s takovým týmem, jenž má dobrý herní systém, dvakrát prohrávat. Řekli jsme si, že se musíme tlačit více do brány, z čehož nakonec pramenily dva góly. Možná nebyly oku lahodící, ale vybojované ano. A počítají se všechny góly.

Co to svědčí o síle týmu? Navíc když jste krátce před startem nového ročníku přišli o gólmana Branislava Konráda.

Není to samozřejmě vůbec nic příjemného, ale Honza Lukáš si poradil skvěle. Hodně se snažili a jsem za něj rád. Moc kluky ještě neznám, ale je i na trénincích vidět, jak jsou zarputilí a nic nevypustí. I včera všichni makali a přesně takhle olomoucký hokej znám. Bojovníci od začátku do konce.

Podívejte se na Krejčího první gól:

Tipsport extraliga @telhcz Dlouho to netrvalo – DAVID KREJČÍ ve svém prvním zápase po návratu do #TELH dává první gól! @hcolomouc tak srovnává na 1:1. #OLOvMBL https://t.co/MXAoF8StbS oblíbit odpovědět

Jste spokojen se svým individuálním výkonem?

Dlouho jsem nehrál a bylo to vidět. Věřím, že teď to bude lepší zápas od zápasu. Nejsem příliš spokojen s mým načasováním a kondiční stránkou. Na tréninku je to v pohodě, ale zápasová kondice je úplně něco jiného.

Přitom jste hrál oslabení i přesilovky.

Já mám rád, když jsem na ledě u všech situacích.

Co říkáte na extraligovou úroveň v porovnání s NHL?

Je těžké to hodnotit po prvním zápase. Ale přijel kvalitní tým, šlo vidět, že před začátkem ročníku hráli Ligu mistrů. Loni došli až do semifinále extraligy, kde padli se šampiony, takže úroveň přivezli vysokou. Výhry proti takovému týmu si velmi ceníme.

Vy sám jste se pod ní podepsal jedním gólem.

To byla náhoda. Bylo to dáno tím, že jsme se tlačili do brány. Jsem rád, že se puk odrazil přímo ke mně, příště to může být k někomu jinému.

David Krejčí poprvé v olomouckém dresu.

Střela Ondruška od modré a vy před bránou. V Olomouci jste spolu vyrůstali, teď jste se zařídili branku. Byla to nacvičená situace?

S Jirkou jsme na ledě, pravda, strávili hodně času. Hodně se zlepšil od doby, co jsem ho viděl. Ale to bylo naposledy v deváté třídě! Stal se z něj výborný hráč.

Neodehrál jste ani jeden přípravný duel. Byla souhra s vaší formací o to těžší?

Samozřejmě, musíme se dál sehrávat a komunikovat. Ale na to, že to byl první zápas, tak velká spokojenost. Bylo tam pár hezkých věcí. Zítra to ještě probereme.

Zlepšovalo se to v průběhu zápasu?

Dokázali jsme skórovat, ale nějaké věci musíme ještě zlepšit. Je to první zápas, takže nechci dělat závěry.

Co extraligoví obránci? Měl jste více prostoru na ledě, než jste zvyklý?

Moc situací jeden na jednoho jsem neměl. Loni ale prohráli jen málo zápasů, obranu mají určitě dobrou. Uvidíme, co v dalších zápasech.

Na buly jste často diskutoval s rozhodčím. Co jste řešil?

V NHL musí druhý hráč, co přijíždí, dát vždy hokejku na zem. To jsem postrádal. Stejně tak se mi ani nelíbilo, jak někteří hráči padali na led a zakrývali puk. Musím si na to zvyknout, na druhou stranu, já se vždy taky snažím jít někdy až za hranu pravidel podle toho, co rozhodčí dovolí. Sudího jsem upozorňoval, aby si toho začal všímat.

Premiérový start a hned gól. To bude velké zápisné.

Už bylo i před zápasem, teď navíc za gól. Snad mě už kluci nechají na pokoji!